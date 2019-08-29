«Совкомфлот» закрыл полугодие с прибылью

«Совкомфлот» опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2019 года.

Валовая выручка по группе выросла на 16,6% до 828 млн долларов, выручка на основе тайм-чартерного эквивалента – на 19,1% до 609 млн долларов, показатель EBITDA – на 42,4% до 381,2 млн долларов.

Чистая прибыль составила 91 млн долларов против чистого убытка 57,8 млн долларов за первое полугодие 2018 года.

Как отметил генеральный директор и председатель правления ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, «По большинству производственных и финансовых показателей компания достигла существенного роста в первой половине 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, превысив запланированные бюджетом параметры. Это стало результатом успешной работы судов СКФ, занятых в индустриальных нефтегазовых проектах, в совокупности с ростом доходов от эксплуатации флота в сегменте конвенциональных танкерных перевозок (нефти и нефтепродуктов) вследствие определенного улучшения конъюнктуры фрахтового рынка, хотя спотовые ставки не достигли средних исторических значений».

По словам первого заместителя генерального директора, финансового директора Николая Колесникова, сумма законтрактованной выручки будущих периодов на отчетную дату (30 июня 2019 года) составила 8,1 млрд долларов.