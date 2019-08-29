«Оборонлогистика» будет покупать самолеты

ООО «Оборонлогистика» и ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» подписали соглашение о намерении обсудить в срок до 31 декабря 2022 года условия предварительного договора поставки пяти воздушных судов ИЛ 114 300. Подписание состоялось на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, подписи под документом поставили генеральный директор «Оборонлогистики» Андрей Назаров и генеральный директор ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» Юрий Грудинин.

Как сообщили SeaNews в «Оборонлогистике», компания нацелена на создание собственного парка пассажирских и грузовых самолетов. На первом этапе компания рассматривает возможность приобретения двух воздушных судов Ил-114-300 в 2022 году и еще трех в 2023 году. «Оборонлогистика» также заинтересована в приобретении в будущем рамповых грузовых воздушных судов типа Ил-112 (после его сертификации в гражданской версии).

«Оборонлогистика», поясняют в компании, определена единственным исполнителем осуществляемых Минобороны закупок, работ и услуг, связанных с доставкой войск и грузов в Арктическую зону РФ и Дальневосточный регион, и нуждается в воздушных судах, имеющих технические характеристики, которые позволяют выполнять полеты по доставке пассажиров и грузов на недостаточно подготовленные, необорудованные и несертифицированные по нормам гражданской авиации аэродромы арктической зоны.

Эксплуатация воздушных судов в арктической зоне в условиях низких температур и повышенной влажности предполагает максимальную автономность с минимальным использованием средств наземного обеспечения полетов (отсутствие стационарных пассажирских трапов, аэродромного энергопитания, средств буксировки, централизованной заправки топливом и т.д.).

Кроме того, технические характеристики воздушного судна должны позволять выполнение полетов наряду с грунтовыми, еще и на ледовые и заснеженные взлетно-посадочные полосы, а также возможность движения самолета на земле в процессе руления задним ходом.

ИЛ 114 300, согласно информации «Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина», является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Экипаж самолета состоит из командира и второго пилота, число пассажиров – 60, максимальная полезная нагрузка – 6,5 тонны. Крейсерская скорость – до 500 км/ч, высота полета – до 7,6 тыс. м, дальность полета с максимальным количеством пассажиров – 2 тыс. км, без нагрузки – 5,1 тыс. км, длина разбега – 730 м, длина пробега – 440 м.