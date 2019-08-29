Назначение в Российском морском регистре

Руководителем представительства Российского морского регистра судоходства в Румынии назначен Александр Ильницкий.

По информации пресс-службы Регистра, А.И.Ильницкий получил профильное морское образование по специальности «радиоинженер». Имеет опыт преподавания в морском тренажерном центре, работал в международной судоходной компании. С 2004 года работает в Регистре – в Калининградском филиале, с 2014 года – в должности главного инженера-инспектора.

Представительство Российского морского регистра в Румынии находится в морском порту Констанца, оно оказывает услуги по техническому наблюдению за судами в постройке, эксплуатации и ремонте.