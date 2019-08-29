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Контейнерооборот Гданьска
29.08.2019

Контейнерооборот Гданьска

    • Порт Гданьск по итогам первого полугодия текущего года преодолел планку в 1 млн TEU. По сравнению с 6 месяцами 2018 года Гданьск нарастил оборот контейнеров на 4,9% – до порядка 1,02 млн TEU. 

    В июне порт перевалил 160,4 тыс. TEU — на 12,5% меньше, чем в мае этого года и на 2,5% ниже уровня июня 2018 года.

    Напомним, что в мае этого года PSA International Ptd Ltd (PSA), Польский фонд развития (PFR) и IFM Global Infrastructure Fund (GIF) закрыли сделку по совместному приобретению контейнерного терминала в Польше – DCT Gdańsk.

     


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