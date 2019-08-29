«Евросиб» разработает систему транспортировки и контроля рефгрузов

ЗАО «Евросиб СПб-Транспортные системы» подписало трехстороннего соглашения о партнерстве с АО «ГЛОНАСС» и ОАО «Позитрон». Партнеры объединят свои компетенции, технологии и разработки для совместной работы по формированию системы транспортировки и контроля скоропортящихся грузов.

В рамках проекта «Евросиб», «ГЛОНАСС» и «Позитрон» займутся мониторингом грузоперевозок и контролем за соблюдением температурного режима при транспортировке по территории России скоропортящихся грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору. Кроме того, будет обеспечено информационное взаимодействие системы, созданной в рамках соглашения, с ФГИС «ВетИС».

Проект будет реализован на базе решений «Евросиба» в области систем энергообеспечения для автономных перевозок рефрижераторных контейнеров. В соответствии с соглашением «Евросиб» в том числе осуществит разработку технических заданий на транспортное оборудование с учетом требований отраслевых норм и правил (в том числе с учетом нормативно-технической базы РЖД, Ростехнадзора, Российского морского регистра судоходства). Компания также проведет работы по испытанию и сертификации транспортного оборудования, подготовит правила его эксплуатации.

Удаленный мониторинг и контроль за соблюдением условий перевозки и хранения грузов в рамках проекта будет осуществлять АО «ГЛОНАСС» – оператор государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для сбора и обработки информации, содержащей координатно-временные и температурно-влажностные параметры, которые поступают с установленной на транспорте терминальной и контрольно-измерительной аппаратуры, будет использоваться автоматизированная система мониторинга на базе ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» («АСМ ЭРА»). Также «ГЛОНАСС» обеспечит передачу информации во ФГИС «ВетИС» в соответствии с требованиями Россельхознадзора.

Участникам проекта, транспортным компаниям и иным заинтересованным организациям будет предоставлен доступ к веб-интерфейсу «АСМ ЭРА» для мониторинга перемещения объектов, осуществляющих транспортировку скоропортящихся грузов, и визуализации температурно-влажностных параметров. Возможности системы позволяют:

контролировать работу транспортных средств на маршрутах различной конфигурации, в том числе с возможным учетом заданных расписаний;

формировать уведомления в случае изменения заданных параметров условий хранения и транспортировки груза;

формировать необходимую аналитику по результатам мониторинга.

«Позитрон» будет отвечать за производство и поставку оборудования, размещаемого на объектах перевозки скоропортящихся грузов, обеспечивающего передачу информации, содержащей координатно-временные и температурно-влажностные параметры, в «АСМ ЭРА».

Проект, отмечают в «Евросибе», будет способствовать эффективному решению проблемы сохранности качества скоропортящейся продукции в процессе транспортировки. На следующих этапах проекта к нему могут быть привлечены и другие крупные производители телематической микроэлектроники, специального оборудования для транспортировки скоропортящихся грузов, ритейлеры, логистические компании и другие участники рынка.

«Функция непрерывной холодовой цепи при хранении и транспортировке скоропортящихся грузов является стратегически важной в рамках исполнения регламента ЕАЭС, подписанного на государственном уровне. Мы абсолютно уверены, что механизм непрерывного сквозного контроля должен быть стандартизирован и обязателен к исполнению как для всех стран-участников ЕАЭС, так и для всех участников цепочки – от производителя до конечного потребителя», – сказал Сергей Кондратенко, заместитель генерального директора по проектной деятельности и технической политике ЗАО «Евросиб СПб-ТС».