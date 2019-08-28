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Frontline закрыл квартал с убытком
28.08.2019

Прибыли Frontline

    • Frontline опубликовал финансовые показатели за второй квартал и первое полугодие 2019 года. Как сообщили SeaNews в компании, чистая прибыль за квартал составила 1,1 млн долларов, за полугодие – 4,2 млн долларов. Для сравнения, первое полугодие прошлого года компания закрыла с чистым убытком 36,2 млн долларов.

    Суммарная выручка от операций в первом полугодии выросла на 28,3% до 431,9 млн долларов, операционная прибыль – в 54,3 раза до 95,8 млн долларов. Прибыль до уплаты налогов и вычета доли миноритариев составила 41,1 млн долларов против убытка 36,2 млн долларов за первое полугодие 2018 года.

    Операционные расходы при этом увеличились на 2,7% до 336,9 млн долларов.  

    Тайм-чартерный эквивалент во втором квартале составлял 25,6 тыс. долларов для танкеров VLCC, 16,2 тыс. долларов для Suezmax’ов и 18,1 тыс. долларов для LR2. В третьем квартале тайм-чартерный эквивалент ожидается на уровне 28 тыс. для VLCC, 18,3 тыс. долларов для Suezmax’ов и 16,8 тыс. долларов для LR2.


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