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Порт Роттердам отдает в аренду земли
28.08.2019

Порт Роттердам отдает в аренду земли

    • Нидерландская энергетическая Sif Holding получит в аренду земельный участок площадью 20 га в порту Роттердам. Соответствующее соглашение компания подписала с Администрацией порта. Кроме того, согласно документу Sif Holding арендует 200-метровый причал на районе Maasvlakte.

    Новая территория прилегает к уже действующей площадке Sif Holding, на которой компания ведет сборку оснований морских ветряных турбин. Первым проектом, который будет реализован на новой площадке, станет обработка грузов – 94 оснований ветрогенераторов – для ветряных электростанций Borssele 1 и Borssele 2 в Нидерландах.

    «Sif Holding работает в порту Роттердам с 2015 года, и с ней порт укрепляет свои позиции в секторе ветроэнергетики», – отметил CEO Администрации порта Роттердам Аллард Кастелейн. Вместе с компанией Sif Holding порт намерен продвигать ветер в качестве источника возобновляемой энергии.


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