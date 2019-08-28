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Перевалка угля и прикладная социология
28.08.2019

Перевалка угля и прикладная социология

    • Центр поддержки региональных исследований (ЦПРИ) поделился результатами опроса жителей Находкинского городского округа на тему отношения к портовым структурам, качества жизни и экологической обстановки в городе. Опрос проводился в июле-августе 2019 года среди жителей микрорайона Мыс Астафьева.

    Как пояснили SeaNews в ЦПРИ, исследование не было заказным, Центр провел опрос по собственной инициативе в преддверии Восточного экономического форума. Одной из ключевых задач исследования была оценка динамики исполнения поручений президента по борьбе с угольной пылью, локация же опроса была выбрана из тех соображений, что микрорайон Мыс Астафьева расположен в наибольшей близости от производственных площадок сразу нескольких морских терминалов бухты Находка, которые занимаются перевалкой угля (терминалы АО «Находкинский морской торговый порт», ОАО «Терминал Астафьева», ООО Компания «Аттис Энтерпрайс», ООО «Порт Ливадия»).

    Перевалка угля и прикладная социологияСогласно результатам опроса, примерно две трети населения микрорайона Мыc Астафьева (65%) либо сами работают в местных портовых компаниях (15%), либо тесно общаются с людьми, занятыми в этой сфере (50%). Почти половина респондентов (48%) считают транспортную обработку грузов, включая перевалку угля, наиболее престижной отраслью для трудоустройства. На втором месте – судоремонт и судостроение (их считают престижными 42% опрошенных), на третьем, с большим отставанием – пищевая промышленность, в том числе рыбная (17%). Для сравнения, работа в финансовой сфере является престижной только для 6% опрошенных, а государственная и муниципальная служба – для 5%.

    Что касается экологии, то более половины (55%) жителей Мыса Астафьева признают, что портовые компании Находки за последние два года наращивали усилия по защите окружающей среды. В качестве наиболее эффективных мер, предпринимаемых стивидорами для снижения экологической нагрузки, жители микрорайона назвали применение водяных пушек и снегогенераторов (42%), установку пылеветрозащитных экранов (39%), строительство крытых сооружений в зонах выгрузки угля (28%).Перевалка угля и прикладная социология

    Респонденты также отметили, что портовые структуры стали больше заботиться о социальном благополучии местных жителей (57%). В частности, они хорошо информированы о существовании социально-экологического фонда «Находка» (51%), который был создан портовыми компаниями по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко и который реализует различные проекты в сфере благоустройства и адресной социальной помощи гражданам Находки на основе поступающих от них заявок. Положительно социальные проекты портов, реализуемые как через фонд, так и самостоятельно компаниями, оценили 50% опрошенных.

    19% респондентов принимали личное участие во встречах главы администрации Находкинского городского округа и руководителей портовых компаний с населением, а 68% знают о таких встречах – и 55% оценивают их как полезные.


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