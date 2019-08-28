Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ОПЕК+, торговые войны, цены и добыча
28.08.2019

ОПЕК+, торговые войны, цены и добыча

    • В конце августа на авансцену мирового нефтяного рынка вышли два ключевых фактора: эскалация торгового конфликта между США и Китаем и обострение отношений между опять-таки США и Ираном. Заявления президента США по темам Ирана и Китая не дают рынку делать долгосрочных прогнозов, успокаивает одно, что резких движений цены на нефть не делают.

    В первых числах августа цена на нефть марки Brent установилась в диапазоне $60-61 за баррель, сегодня утром на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) нефть дорожает. Ноябрьские фьючерсы на Brent выросли до $59,45 за баррель.

    Тем не менее, одним из факторов, поддерживающий цены на нефть является соглашение о сокращении добычи нефти странами-участницами ОПЕК+. На этой неделе альянс заявил, что страны ОПЕК+ в июле выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 159% против 137% месяцем ранее. Кроме этого, как сообщают агентства, члены ОПЕК+ ожидают значительного сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире во втором полугодии 2019 года – это произойдет за счет действия нефтяной сделки.

    По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в июле 2019 года Россия сократила добычу нефти на 270 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, который является базовым в рамках сделки с ОПЕК о сокращении нефтедобычи. Уровень выполнения соглашения Россией в июле составил 116% против 114% в июне.

    На этом фоне, по данным ФТС, объемы российский экспорт нефти за первое полугодие 2019 практически сохранились на аналогичном уровне прошлого года (-0,3%), составив порядка 125,8 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился на 3% – до 58,5 млрд долларов.

    Экспорт нефтепродуктов за январь-июнь этого года сократился на 8,3% до 71,3 млн тонн. В стоимостном выражении произошло снижение на 10,5% (до 34,2 млрд долларов).

    Дизельного топлива было экспортировано 26,3 млн тонн, что на 6,7% ниже уровня января-июня прошлого года. В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился на 8,5%, до 14,8 млрд долларов.

    В то же время экспорт бензина за отчетный период вырос на 3,9% – до 2,6 млн тонн. При этом стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, сохранилась на уровне 6 месяцев 2018 года и составила порядка 1,9 млрд долларов.

    В июне этого года Россия экспортировала порядка 18,9 млн тонн нефти, что на 4,7% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года и на 0,5% ниже показателя предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился к июню на 11,3%, к маю – на 5,5% (до 9,1 млрд долларов).

    Экспорт нефтепродуктов за июнь этого года упал к июню 2018 года на 16,1% и к маю – на 3,5% до 10,5 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки снизился к июню на 21,6%, к маю – на 5,8% (до 5,3 млрд долларов).

    Дизельного топлива в июне было экспортировано 3,8 млн тонн (-12,1% к июню 2018 и -7,5% к маю 2019 года). В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился к июню прошлого года на 19,6% до 2,19 млрд долларов (-10,5% к маю).

    Вывоз бензина за рубеж вырос. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года экспорт автомобильного бензина увеличился на 78,5% (+28,4% к маю 2019), составив 555 тыс. тонн. Стоимость экспортированного бензина существенно выросла в сравнении с прошлогодним показателем – на 70,7% и составила 316,7 млн долларов (+22,2% к маю 2019).

    Экспорт природного газа за 6 месяцев 2019 года составил 108,3 млрд кубометров, что ниже показателя прошлого года на 5,2%. В стоимостном выражении экспорт газа упал на 4,3% – до 22,7 млрд долларов.

    Значительно вырос экспорт сжиженного природного газа – по итогам января-июня 2019 года СПГ было экспортировано 29,4 млн кубометров (+53,9%) на сумму 4,49 млрд долларов (+70,1%).

    Экспорт природного газа за июнь 2019 года, по данным ФТС, составил 14,9 млрд кубометров, что ниже показателя июня прошлого года на 8% и на 5,1% меньше майского уровня этого года. В стоимостном выражении экспорт газа также сократился на 25,7% к июню 2018 года и на 11,3% к маю 2019 – до порядка 2,6 млрд долларов.

    В июне экспорт сжиженного природного газа вырос и к июню 2018, и к маю 2019 года одинаково – на 86,4%, составив 4,1 млн кубометров. Стоимость сжиженного природного газа увеличилась на 30,8% к июню 2018 года и на 24% к маю 2019 – до порядка 469,5 млн долларов.

     


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.06.2019
    Контейнерооборот лидеров
    Контейнерооборот Шанхая за январь-май этого года составил 17,79  млн TEU. Порт увеличил объем обрабатываемых контейнеров по сравнению с […]
    2019КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    12.04.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 1 апреля флот безработных контейнеровозов продолжает сокращаться как по вместимости, так и по количеству судов. […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    03.06.2019
    Импорт и экспорт Китая
    Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-апреля 2019 года достиг более 1,399 трлн долларов. Это на 1,1% меньше, чем […]
    2019Внешняя торговляКитай
    0
    23.08.2019
    CMA CGM не пойдет на Севморпуть
    Ни одно из 500 судов CMA CGM не пойдут по Северному морскому пути. Такое решение озвучит сегодня CEO […]
    CMA CGMLNGПрезидентСеверный морской путь
    2
    14.05.2019
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Март 2019 года
    Только для подписчиков
    2019Дальний ВостокКонтейнерооборотМарт
    0
    24.05.2019
    A.P. Moller – Maersk закончил первый квартал с убытком
    A.P. Moller – Maersk опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2019 года. Выручка группы увеличилась на 2,5% до […]
    2019MaerskФинансы
    0
    26.02.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, недели 7-8, 2019
    На 7-8 неделях фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания на ряде направлений […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное море
    0
    14.08.2019
    Контейнерооборот российских портов в июле 2019 увеличился на 8,1%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в июле 2019 года увеличился в сравнении […]
    2019ИюльКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    17.06.2019
    Грузооборот российских портов в мае 2019 увеличился на 1,8%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в мае 2019 года увеличился в сравнении […]
    2019ГрузооборотМайПОРТСТАТ
    0
    15.03.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 4 марта суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов выросла в сравнении с показателем двухнедельной давности […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    05.03.2019
    Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Январь 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотПОРТСТАТСеверо-Запад
    0
    19.04.2019
    ОТЛК ЕРА увеличила перевозки в полтора раза
    Объем перевозок в сервисах АО «Объединенная транспортно-логистическая компания Евразийский Железнодорожный Альянс» (АО «ОТЛК ЕРА») в первом квартале 2019 […]
    2019Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиОТЛК ЕРА
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    16.07.2019 Нужна ли лоцманам СРО
    Контейнерные перевозки Показать всё
    28.08.2019 Конференция FREIGHT.DIGITAL 2019 Цифровизация международных контейнерных перевозок
    28.08.2019 Контейнерооборот Южной Африки
    27.08.2019 Контейнерооборот Украины
    27.08.2019 «Енисей капитал» разрешили покупать «ТрансКонтейнер»
    27.08.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    27.08.2019 Финансы OOIL
    Вакансии Показать всё
    09.08.2019 Вакансия в Sea Connect в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД