ОПЕК+, торговые войны, цены и добыча

В конце августа на авансцену мирового нефтяного рынка вышли два ключевых фактора: эскалация торгового конфликта между США и Китаем и обострение отношений между опять-таки США и Ираном. Заявления президента США по темам Ирана и Китая не дают рынку делать долгосрочных прогнозов, успокаивает одно, что резких движений цены на нефть не делают.

В первых числах августа цена на нефть марки Brent установилась в диапазоне $60-61 за баррель, сегодня утром на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) нефть дорожает. Ноябрьские фьючерсы на Brent выросли до $59,45 за баррель.

Тем не менее, одним из факторов, поддерживающий цены на нефть является соглашение о сокращении добычи нефти странами-участницами ОПЕК+. На этой неделе альянс заявил, что страны ОПЕК+ в июле выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 159% против 137% месяцем ранее. Кроме этого, как сообщают агентства, члены ОПЕК+ ожидают значительного сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире во втором полугодии 2019 года – это произойдет за счет действия нефтяной сделки.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в июле 2019 года Россия сократила добычу нефти на 270 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, который является базовым в рамках сделки с ОПЕК о сокращении нефтедобычи. Уровень выполнения соглашения Россией в июле составил 116% против 114% в июне.

На этом фоне, по данным ФТС, объемы российский экспорт нефти за первое полугодие 2019 практически сохранились на аналогичном уровне прошлого года (-0,3%), составив порядка 125,8 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился на 3% – до 58,5 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за январь-июнь этого года сократился на 8,3% до 71,3 млн тонн. В стоимостном выражении произошло снижение на 10,5% (до 34,2 млрд долларов).

Дизельного топлива было экспортировано 26,3 млн тонн, что на 6,7% ниже уровня января-июня прошлого года. В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился на 8,5%, до 14,8 млрд долларов.

В то же время экспорт бензина за отчетный период вырос на 3,9% – до 2,6 млн тонн. При этом стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, сохранилась на уровне 6 месяцев 2018 года и составила порядка 1,9 млрд долларов.

В июне этого года Россия экспортировала порядка 18,9 млн тонн нефти, что на 4,7% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года и на 0,5% ниже показателя предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился к июню на 11,3%, к маю – на 5,5% (до 9,1 млрд долларов).

Экспорт нефтепродуктов за июнь этого года упал к июню 2018 года на 16,1% и к маю – на 3,5% до 10,5 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки снизился к июню на 21,6%, к маю – на 5,8% (до 5,3 млрд долларов).

Дизельного топлива в июне было экспортировано 3,8 млн тонн (-12,1% к июню 2018 и -7,5% к маю 2019 года). В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился к июню прошлого года на 19,6% до 2,19 млрд долларов (-10,5% к маю).

Вывоз бензина за рубеж вырос. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года экспорт автомобильного бензина увеличился на 78,5% (+28,4% к маю 2019), составив 555 тыс. тонн. Стоимость экспортированного бензина существенно выросла в сравнении с прошлогодним показателем – на 70,7% и составила 316,7 млн долларов (+22,2% к маю 2019).

Экспорт природного газа за 6 месяцев 2019 года составил 108,3 млрд кубометров, что ниже показателя прошлого года на 5,2%. В стоимостном выражении экспорт газа упал на 4,3% – до 22,7 млрд долларов.

Значительно вырос экспорт сжиженного природного газа – по итогам января-июня 2019 года СПГ было экспортировано 29,4 млн кубометров (+53,9%) на сумму 4,49 млрд долларов (+70,1%).

Экспорт природного газа за июнь 2019 года, по данным ФТС, составил 14,9 млрд кубометров, что ниже показателя июня прошлого года на 8% и на 5,1% меньше майского уровня этого года. В стоимостном выражении экспорт газа также сократился на 25,7% к июню 2018 года и на 11,3% к маю 2019 – до порядка 2,6 млрд долларов.

В июне экспорт сжиженного природного газа вырос и к июню 2018, и к маю 2019 года одинаково – на 86,4%, составив 4,1 млн кубометров. Стоимость сжиженного природного газа увеличилась на 30,8% к июню 2018 года и на 24% к маю 2019 – до порядка 469,5 млн долларов.