NYK построит суда-тяжеловозы

NYK Bulk & Projects Carriers подписал контракт с верфью Nanjing Jinling Shipyard (входит в China Merchants Group) на строительство двух энергосберегающих heavylift-судов нового поколения.

Каждое из этих экологичных судов будет оборудовано двумя кранами грузоподъемностью по 400 тонн, что позволит принимать грузы весом до 800 тонн. Максимальная длина трюма без переборок составит 95 м, при этом перевозить грузы можно будет с открытым трюмом. Надстройка будет расположена в передней части судна, что позволит производить работы без нарушения видимости. Сдача судов в эксплуатацию планируется на август 2021 года и январь 2022 года.

Технические характеристики: