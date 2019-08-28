К порту Новороссийск построили транспортную развязку

Все, кто бывал в Новороссийске знает, как город задыхается в заторах, километровые пробки стали обыденностью. 23 августа была открыта новая транспортная развязка на 1539-ом километре федеральной трассы М-4 «Дон» (улица Сухумийское шоссе). Новая транспортная развязка будет обеспечивать автотранспортный подход к юго-восточному грузовому району Новороссийского морского порта.

По словам председателя правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко, строительство развязки – часть большой программы компании по развитию транспортной доступности черноморского побережья, в том числе Крыма. Новая развязка изменила створ дороги и значительно облегчила дорожную ситуацию на этом направлении.

Транзитный транспорт, двигающийся по М-4 из Новороссийска и обратно, перераспределен на путепровод – эстакаду, а грузовики, которые едут в морской порт или выезжают из него, могут беспрепятственно выезжать на трассу, не создавая помех и опасных ситуаций.

На участке были убраны одноуровневые левые повороты, которые и создавали заторы не только конкретно на этом отрезке М-4 «Дон», но и на улично-дорожной сети портовой части Новороссийска в районе судоремонтного завода и завода «Новоросцемент».

Общая протяженность новой развязки составила 1,5 км. Она включает в себя путепровод и развязку «кольцо». В ходе реализации всего проекта дорогу М-4 «Дон» на участке с 1539-го до 1540-ой км полностью реконструировали: заменили дорожную одежду, установили наружное освещение со светодиодными светильниками.