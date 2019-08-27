Первый крупнотоннажный танкер пройдет Севморпуть на СПГ

Пока другие заявляют, что никогда и ни за что не выйдут на СМП…

26 августа 2019 года танкер-Aframax «Совкомфлота» «Проспект Королёва» начал переход по трассе Северного морского пути. Как сообщает компания, «Проспект Королёва» станет первым в мире крупнотоннажным нефтеналивным танкером, который преодолеет Севморпуть на всем его протяжении, используя экологически более чистое газомоторное топливо (СПГ).

Танкер выполняет коммерческий рейс по доставке партии сырой нефти из порта Мурманск в КНР. Переход по СМП (от мыса Желания до мыса Дежнева) займет около 8 суток, ожидаемая средняя скорость судна составит около 12 узлов. Предполагается, что на всем протяжении СМП танкер будет двигаться самостоятельно, без ледокольной проводки.

При переходе из моря Лаптевых в Восточно-Сибирское море судно проследует глубоководным «Маршрутом Тихонова» севернее архипелага Новосибирских островов. Этот маршрут, напомнили в «Совкомфлоте», был впервые освоен для коммерческого судоходства в 2011 году танкером группы «Владимир Тихонов». «Владимир Тихонов», кстати, стал первым Suezmax’ом на Севморпути.

На период рейса экипаж танкера «Проспект Королёва» усилен одним из самых опытных ледовых капитанов флота СКФ – Василием Ермаковым, который выполняет роль ледового советника.

По сравнению со стандартным судовым топливом, переход на СПГ позволяет существенно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, а также позволяет повысить энергоэффективность судов.

На сегодняшний день в состав флота группы СКФ входят 6 нефтеналивных танкеров на газомоторном топливе, включая «Проспект Королёва», еще 5 находятся в стадии строительства. «Проспект Королёва» был принят в эксплуатацию в феврале 2019 года, дедвейт судна составляет 113 232 тонны, длина – 250 м, ширина – 44 м, ледовый класс – 1A/1B.