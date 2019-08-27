Отставки в Panalpina

По информации Panalpina (которая после приобретения ее DSV носит название DSV Panalpina), со своих постов уходит целый ряд топ-менеджеров компании – Chief Commercial Officer Карл Вайенет, Chief Legal Officer и корпоративный секретарь Кристоф Хесс, Chief Information Officer Ральф Моравитц, исполнительный вице-президент по Air Freight Лукас Кюнер и исполнительный вице-преидент по Ocean Freight Педер Винтер.

Должности, которые они занимали, совет директоров принял решение упразднить, а численный состав совета директоров уменьшить.

Некоторые из бывших членов совета директоров продолжат работу в компании в новом качестве. Так, К.Хесс останется в юридическом управлении группы, кроме того, он был номинирован советом директоров Panalpina в прежнем составе в качестве наблюдателя в новый совет директоров DSV Panalpina на срок 12 месяцев.

Л.Кюнер назначен исполнительным вице-президентом по Charter Network and Perishables в DSV Air & Sea. К.Файенет, как ожидается, продолжит работать на одной из руководящих должностей в коммерческих структурах DSV Panalpina.

Р.Моравитц и П.Винтер покинули компанию.