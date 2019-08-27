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Объем грузоперевозок по МТК «Приморье-1» вырос в два раза
27.08.2019

Объем грузоперевозок по МТК «Приморье-1» вырос в два раза

    • С начала этого года объем перевозок по международному транспортному коридору «Приморье-1» возрос почти в два раза, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

    «Только за этот год объем перевозок по МТК “Приморье-1” возрос в 1,8 раза – с 2,1 тыс. до 3,9 тыс. условных контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, а по МТК “Приморье-2” – до 2,1 тыс. условных контейнеров», – отметил начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин в ходе Дальневосточного межрегионального координационного совета по вопросам организации перевозок грузов и обеспечения выгрузки в портах и на нефтебазах.

    Уверенно растет объем экспортных грузов. «В первую очередь, речь о продукции угледобывающей отрасли, и сегодня мы видим увеличение ее объемов, – подчеркнул руководитель ДВЖД. – Так, в 2018 году в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока было перевезено более 80 миллионов тонн угля».

    Дальневосточные эксперты отмечают, что дальнейший рост рынка транспортных услуг напрямую зависит от совершенствования технологических процессов на всех этапах перевозки, внедрения современных цифровых технологий и увеличения пропускных способностей железной дороги и перерабатывающих – предприятий-грузополучателей.

     

    Фото: пресс-служба правительства Приморского края


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