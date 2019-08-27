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Экспорт и импорт ТНП
27.08.2019

Экспорт и импорт ТНП

    • Российский импорт кожаной обуви в январе-июне 2019 года, по данным ФТС РФ, составил 28,6 млн пар, что на 1% меньше, чем было ввезено за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении импорт кожаной обуви снизился на 9% и составил 708,4 млн долларов.

    В июне этого года в Россию было ввезено 3,7 млн пар кожаной обуви – это на 19,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, но на 60,9% больше предыдущего месяца. По итогам отчетного месяца импорт обуви в денежном выражении снизился к уровню июня прошлого года на 22,8%, но существенно вырос к уровню мая этого года на 75% – до 104,5 млн долларов.

    За 6 месяцев 2019 года импорт одежды немного вырос — ее ввезли на сумму 3,27 млрд долларов, что на 1,6% больше, чем годом ранее. По итогам отчетного месяца импорт одежды в денежном выражении вырос к уровню июня прошлого года на 1,2% и увеличился относительно показателя предыдущего месяца на 38,7% – до 628,1 млн долларов.

    Хлопчатобумажных тканей за первое полугодие этого года было импортировано почти 145 млн квадратных метров — на четверть больше, чем в январе-июне 2018 года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей увеличился на 3,1%, составив 81 млн долларов.

    В июне импорт хлопчатобумажных тканей по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года увеличился на 31,5% (+0,4% к маю 2019 года), составив 22,3 млн квадратных метров. В стоимостном выражении импорт тканей в июне составил 13,2 млн долларов, что на 12,8% больше аналогичного уровня прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставляемых тканей в Россию увеличилась на 0,8%.

    Объем российского экспорта х/б тканей вырос по сравнению с прошлогодним уровнем на 21,3% — до более 50,9 млн квадратных метров. В то же время доходы от экспорта тканей остались на уровне января-июня прошлого года, составив 24,3 млн долларов. По итогам июня из России х/б тканей было вывезено 9,3 млн квадратных метров (+82,9% к июню 2018 года и +52,9% к маю 2019 года). В стоимостном выражении экспорт  российских х/б тканей составил 3,4 млн долларов (+6,3% к июню 2018 года и +9,7% к маю 2019 года).


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