Финансы OOIL

OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала финансовые показатели за первое полугодие 2019 года. Выручка по группе составила 3,3 млрд долларов, на 6% больше, чем по итогам первого полугодия 2018 года, показатель EBITDA – 418 млн долларов.

Операционная прибыль выросла в 3,9 раза до 198 млн долларов. Чистая прибыль по группе, относимая на акционеров, составила 139 млн долларов против чистого убытка 10 млн долларов годом ранее.

Операционная прибыль в сегменте контейнерных перевозок и логистики составила 153 млн долларов против операционного убытка 3 млн долларов за аналогичный период прошлого года.

Объем перевозок OOCL увеличился в сравнении с первым полугодием 2018 года на 3,2%, при этом уровень выручки снизился на 6,5%. Как отмечают в OOIL, «На ряде трейдов произошло реальное замедление роста, однако во многих случаях это замедление динамики объемов шло медленнее, чем рост ставок».

Расходы на бункер были на 3% выше, чем годом ранее, что обусловлено ростом цен как на мазут, так и на дизтоплово, средняя стоимость бункера составляла у OOCL 441 доллар за тонну.

Выручка OOCL Logistics сократилась на 2,1%.