Внешнеторговый оборот в регионе Мурманской таможни

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Мурманской таможни по итогам первого полугодия этого года увеличился на 0,6%, составив 3,35 млрд долларов. По данным Мурманской таможни, по сравнению с январем-июнем 2018 года экспорт в стоимостном выражении вырос на 0,2% и составил порядка 3,18 млрд долларов. В физическом выражении объемы экспорта составили 2,25 млн. тонн.

Как отмечают в Мурманской таможне, экспорт имеет ярко выраженную сырьевую направленность, а стоимость экспортных поставок превысила стоимость импортных в 18 раз и составила 94,63% внешнеторгового оборота.

Импорт вырос по сравнению с первым полугодием 2018 года на 8,9% — до 180,37 млн долларов. По весовым показателям объемы импорта составили более 285 тыс. тонн.

Основными экспортируемыми товарами в регионе деятельности Мурманской таможни по итогам 6 месяцев 2019 года стали металлы и изделия из них (84%), рыба и ракообразные (в том числе моллюски и прочие водные беспозвоночные) и минеральные продукты.

Основу импорта за январь-июнь этого года составили суда, лодки и плавучие конструкции (84%), продукция химической промышленности, минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (кроме текстильного) .

Географическая направленность внешнеторгового оборота региона деятельности Мурманской таможни — это страны дальнего зарубежья.

За отчетный период экспортные операции осуществлялись с 34 странами мира. В списке основных — Нидерланды, Финляндия, Германия, Швейцария, Норвегия, Литва. Внешнеторговые операции по импорту в регионе осуществлялись с 53 странами мира. Основные страны-импортеры – Норвегия, ЮАР, Эстония, Ямайка, Ирландия.

По информации Мурманской таможни, в первом полугодии 2019 году оформлено 3106 таможенных деклараций. Авторегистрацию прошли 45% деклараций или 1,4 тыс. деклараций (+39,6%). Автовыпуск состоялся по 19% деклараций или 598 ед. (+89,2%).