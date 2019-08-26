Самый большой в мире контейнеровоз на Балтике

Видео судозахода в Гданьск самого большого на сегодняшний день контейнеровоза «MSC Gulsun» в порт Гданьск. Напомним, вместимость судна составляет 23 756 TEU, длина – 400 м, ширина – 61,4 м, осадка – 16 м. Первым портом захода в Европе для «MSC Gulsun» стал Бремерхафен, в Гданьск судно пришло 23 августа. По данным АИС, на данный момент судно все еще в порту – объем выгрузки/погрузки, как сообщалось ранее, составляет порядка 18 тыс. TEU. «MSC Gulsun» задействован на сервисе AE 10/Silk, которым MSC оперирует в сотрудничестве с Maersk Line.

Видео: GospodarkaMorska