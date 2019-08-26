Продуктовый импорт

Объемы импортного мяса и молочной продукции в Россию продолжают расти.

По данным федеральной таможенной службы, за 6 месяцев этого года в Россию было завезено 197 тыс. тонн свежего и мороженого мяса – на 3,7% больше итогов прошлого года. Свежего и мороженого мяса птицы импортировали на 11,4% больше, чем годом ранее, объем составил 110,2 тыс. тонн. В то же время рыбы за отчетный период было завезено на 0,2% меньше, чем за январь-июнь прошлого года, – 197,2 тыс. тонн.

Снизились поставки изделий и консервов из мяса – на 16,1% до 7,3 тыс. тонн.

Поставки молока и сгущенных сливок по итогам первого полугодия 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 23,2%, составив 88,2 тыс. тонн. Значительно вырос импорт сливочного масла – на 55,9%, до 57,2 тыс. тонн. Также увеличились поставки сыра и творога – на 4%, до 128 тыс. тонн.

Импорт пальмового масла за 6 месяцев 2019 года увеличился на 5,2% (до 505,3 тыс. тонн), ввоз растительного масла, напротив, снизился – на 88,8% (до 1,7 тыс. тонн).

Импорт яблок и бананов упал. За январь-июнь в Россию было ввезено на 9,8% меньше яблок, чем годом ранее, – 594,5 тыс. тонн. Поставки бананов составили 826,9 тыс. тонн – на 2,9% ниже уровня первого полугодия прошлого года. В то же время цитрусовых завезли на 8,3% больше, чем годом ранее, – 871,5 тыс. тонн.

По итогам отчетного периода поставки сахара-сырца увеличились на 25,9%, составив 3,4 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара вырос на 32,2% до 190,7 тыс. тонн.

Отметим, что в июне по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года значительно увеличились поставки пальмового масла – на 40,8% (до 95,3 тыс. тонн), цитрусовых – на 48,1% (до 65,6 тыс. тонн), молока и сгущенных сливок – на 29,2% (до 9,3 тыс. тонн).

По сравнению с предыдущим месяцем ввоз практически всех исследуемых продуктов питания на территорию РФ сократился. Рост наблюдается только в поставках пальмового масла (+97,3%), цитрусовых (+19,9%), сливочного масла (+1,3% до 7,8 тыс. тонн), изделий и консервов из мяса (+30% до 1,3 тыс. тонн) и сахара-сырца (+20% до 0,6 тыс. тонн).

По итогам 6 месяцев 2019 года поставки кофе на российский рынок увеличились на 11,3% (до 106,4 тыс. тонн), чая, напротив, снизились – на 11,6% (до 74,6 тыс. тонн).

В июне кофе было ввезено 13,8 тыс. тонн, что на 6,8% меньше уровня июня прошлого года и на 27,4% меньше предыдущего месяца. Чая в Россию завезли 10,7 тыс. тонн – на 15,1% меньше июня прошлого года и на 11,6% меньше мая этого года.