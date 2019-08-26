Погода как тема для мемов

Внимание! На Приморский край надвигается мощный тайфун… Сильные ливни идут на Дальний Восток… Наводнение ожидается в Хабаровском и Приморском краях… В бухтах Приморья от тайфуна укрывается десятки судов… Погодные сводки лета этого года для Дальнего Востока неутешительны и вносят коррективы в работу всех сфер жизнедеятельности, в том числе и транспортной. Как ситуация складывается на месте, что происходит на владивостокском рынке перевозок в связи с погодными условиями и как это скажется на грузах – на вопросы SeaNews ответил директор компании «Аксион» Евгений Коваленко (г. Владивосток).

– Снизились ли объемы автомобильных и контейнерных перевозок в Приморском крае в связи с наводнением и тайфунами? Уменьшился ли грузооборот? Ушли ли грузы с автотранспорта на железную дорогу? Поменялись ли маршруты?

– Глобально паводок, конечно же, не может влиять на объем перевалки груза. Обычно из-за ветра, срывающего работу кранов, объявляется штормовое предупреждение, которое автоматически прекращает на время работу портов и контейнерных терминалов города, поэтому часть груза, доставка которого планировалась именно на день шторма, переносится на последующие даты. В общем количество перевозок к примеру, за месяц сохраняется. Смещаясь по датам, оно просто доставляет неудобства перевозчикам и владельцам груза.

– Какие проблемы сейчас стоят в связи с этим перед перевозчиками, экспедиторами? Что мешает их решить?

Проблемы все до боли знакомые, «классические», это стандартный список:

изменения графиков доставок;

пересчет расходов за хранение (в большую сторону), иногда и за перевалку;

ненормированные рабочие дни у перевозчиков, владельцев груза;

размытые или подтопленные подъездные пути к складам, их преодоление или даже «штурм».

Первые три проблемы – это следствия проявления природной стихии, их нужно просто принимать и работать с ними. Ну, а проблема №4 – это качество дорог, дренажных систем, да и вообще наличие того и другого. Надо сказать, что Владивосток имеет своеобразный ландшафт, в котором почти нет ровной поверхности. Все дороги города находятся под уклоном, иногда под большим, на таких-то асфальт держится намного хуже во время дождей и ливней.

– По вашим прогнозам, когда ситуация улучшится? Как будете наверстывать объемы? Повысятся ли тарифы?

– На самом деле ситуация сильно не ухудшалась. Основные магистрали и мосты в порядке. Все жители знакомы с летней погодой Владивостока – она является темой для анекдотов и интернет-мемов. И конечно, все привыкли работать во время летних дождей и уже знают, какие именно улицы затопит и в каком месте в очередной раз перекроют трассу Владивосток – Находка.

Ну, а как только выглядывает солнце из-за туч (на час за месяц), ситуация определенно улучшается. Объемы наверстывать очень просто в таких случаях, потому как владелец груза имеет хороший стимул в виде платного сверхнормативного хранения в портах и согласен работать внеурочно. Тарифы обычно остаются прежними в такие дни.

В этом месяце приключений больших в нашей компании не случилось, и это хорошо, только к одному из пяти основных складов, с которыми мы работаем, размыло дорогу, но это не критично.

А вообще историй хватает у всех. Вот одна, которую я слышал чаще всего. Во время дождя грузчики и водители не любят выходить из кабины авто и контейнеров, чтобы не промокнуть, при переезде от склада к складу предпочитают оставаться внутри техники, нарушая правила безопасности. Так вот, водитель на очередной выгрузке, проснувшись среди ночи, посчитал, что выгрузка окончена, выбежал из кабины, быстро закрыл контейнер и отправился с ним в порт на сдачу под пароход. Через некоторое время он увидел погоню за собой, это была ГАИ с мигалками и сиреной. Остановив большегруз, сотрудники автоинспекции потребовали открыть контейнер. Все это время в нем находилась бригада грузчиков, пытавшаяся достучаться до водителя, который чуть не сдал их на «экспорт». В итоге они, находясь в контейнере, вызвали ГАИ, которая успешно их эвакуировала.

– Как «чувствует» себя транспорт в таких условиях? Требуются ли дополнительные затраты на него?

– Растет количество аварий, пробок, ям и разбитых дорог, это все предсказуемо. Все это также предсказуемо отражается на технике. Ничего нового на самом деле нет, и, как ни странно, эти паводки обошлись довольно мягко с Владивостоком по сравнению с предыдущими годами.