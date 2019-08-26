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ПЭБ «Академик Ломоносов» вышел в Баренцево море
26.08.2019

ПЭБ «Академик Ломоносов» вышел в Баренцево море

    • Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов», который под проводкой ледокола «Росморпорта» «Диксон» и двух морских буксиров следует к постоянному месту работы на Чукотку, вышел в Баренцево море.

    «Стартовавший с мурманской базы «Атомфлота» в минувшую пятницу ордер преодолел более 50 км по извилистому Кольскому заливу, миновал Териберский маяк и теперь держит курс на северо-восток выше оконечности «каменной громады» о.Кильдин», – сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Скорость каравана, идущего в Певек, составляет около 6 узлов. В настоящее время погодные условия благоприятные. При сохранении благоприятной погоды за сутки планируется проходить порядка 150 миль, прогноз на ближайшие пять дней хороший. До Певека еще более 2500 миль. Расчетное время на переход – от 28 до 40 суток в зависимости от ледовой обстановки и других обстоятельств.

    Транспортировка ПЭБ – несамоходного морского сооружения водоизмещением более 22000 тонн – выполняется по трассе Северного морского пути. Все суда буксировочного ордера имеют ледовый класс.

    По информации «Росэнергоатома», ввод плавучего энергоблока в эксплуатацию в составе одноименной ПАТЭС планируется осуществить до конца 2019 года. К этому времени в Певеке должно быть завершено сооружение предусмотренных проектом береговых и гидротехнических сооружений, а также инфраструктуры, которая обеспечит передачу электроэнергии и тепла в местные сети.

    «Академик Ломоносов» построен в Санкт-Петербурге на производственных мощностях АО «Балтийский завод». Весной 2018 года энергоблок был отбуксирован в Мурманск, где были проведены загрузка ядерного топлива в реактор, физический пуск энергоблока и его испытания. Реакторные установки энергоблока (КЛТ-40С) способны вырабатывать до 70 МВт электрической и 50 Гкал/ч тепловой энергии. Кроме того, на его базе может быть создана мощная опреснительная установка.

    Плавучий энергоблок предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Его основная цель – обеспечить энергией и теплом удаленные промышленные предприятия и горно-обогатительные комбинаты, населенные пункты Чаунского и Билибинского районов Чукотки, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.


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