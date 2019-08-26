Контейнерный поезд из Хабаровского края в Китай

FESCO запускает регулярный контейнерный поезд из Хабаровского края в Харбин (провинция Хэйлунцзян, КНР) через пограничный переход Гродеково / Суйфэньхэ.

Поезд будет отправляться со станции Мылки (Хабаровский край) два раза в месяц, в перспективе планируется увеличение частоты отправок до четырех раз в месяц. Общее время в пути следования по маршруту составляет 10 суток. Основу грузопотока нового сервиса формирует продукция лесопромышленного комплекса, сообщили Seanews в FESCO.

Первый состав из 36 сорокафутовых контейнеров с лесоматериалами прибыл на станцию Суйфэньхэ в середине августа, где был перегружен на подвижной состав колеи 1435 и отправлен в пункт назначения на станцию Харбин.

Развитие сухопутных международных маршрутов является частью стратегии по увеличению объемов контейнерных перевозок, отмечают в компании, в настоящее время для клиентов FESCO доступно 24 сухопутных международных сервиса.