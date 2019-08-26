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Контейнерный поезд из Хабаровского края в Китай
26.08.2019

Контейнерный поезд из Хабаровского края в Китай

    • FESCO запускает регулярный контейнерный поезд из Хабаровского края в Харбин (провинция Хэйлунцзян, КНР) через пограничный переход Гродеково / Суйфэньхэ.

    Поезд будет отправляться со станции Мылки (Хабаровский край) два раза в месяц, в перспективе планируется увеличение частоты отправок до четырех раз в месяц. Общее время в пути следования по маршруту составляет 10 суток. Основу грузопотока нового сервиса формирует продукция лесопромышленного комплекса, сообщили Seanews в FESCO.

    Первый состав из 36 сорокафутовых контейнеров с лесоматериалами прибыл на станцию Суйфэньхэ в середине августа, где был перегружен на подвижной состав колеи 1435 и отправлен в пункт назначения на станцию Харбин.

    Развитие сухопутных международных маршрутов является частью стратегии по увеличению объемов контейнерных перевозок, отмечают в компании, в настоящее время для клиентов FESCO доступно 24 сухопутных международных сервиса. 


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