Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2019
26.08.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2019

    • На 34 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается снижение спотовых ставок. Рост ставок произошло только из Китая на Персидский залив и на Южную Америку.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр на прошлой неделе опустились на 2,3%, ставки на порты Средиземноморья – на 4,7%.

    Ставки на порты западного побережья США понизились на 6%, на порты восточного побережья – на 4,2%.

    Ставки из Китая на Персидский залив выросли, но не намного – плюс 0,1% к уровню 33 недели. Ставки на Австралию и Новую Зеландию повысились на 8,4%.

    В то же время ставки на Южную Америку снизились на 7,2%.

    На внутриазиатском трейде ставки на порты Японии и на Южную Корею остались на прежнем уровне. Только ставки на Сингапур сократились по сравнению с 33 неделей на 14,2%.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.03.2019
    Экспорт угля и кокса
    В январе этого года объем российского экспорта каменного угля составил порядка 10,9 млн тонн – это на 2,5% […]
    2019УгольЭкспорт
    0
    09.08.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 31, 2019
    На 31 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    06.05.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 19 неделя 2019
    На 19 неделе года практически во всех исследуемых портах стоимость бункерного топлива опустилась, только в некоторых стоимость газойля […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    16.04.2019
    Лидеры Финляндии
    По итогам первого квартала 2019 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии снизился по сравнению с аналогичным […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0
    21.05.2019
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Март 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаКонтейнерооборотМарт
    0
    08.02.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 5
    На 5 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались прежними. […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФевраль
    0
    17.07.2019
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза с января по май 2019 года вырос по отношению к аналогичному […]
    2019Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    29.05.2019
    Как поддержать баланс на рынке нефти?
    После паники на прошлой неделе из-за торгового конфликта между США и Китаем, когда цена на нефть опускалась ниже […]
    2019ГазНефтепродуктыНефть
    0
    29.03.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 12
    На 12 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря выросли. […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    27.08.2019
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Июнь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаИюньКонтейнерооборот
    0
    25.01.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 3
    На 3 неделе года на рынке Черного моря фрахтовые ставки на перевозку грузов судами прибрежного плавания остались без […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    16.08.2019
    Гамбург увеличили оборот
    Грузообоорот порта Гамбург по итогам первого полугодия 2019 года составил 69,4 млн тонн, на 4,1% больше, чем в […]
    2019ГамбургГрузооборотКонтейнерооборот
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    16.07.2019 Нужна ли лоцманам СРО
    Контейнерные перевозки Показать всё
    27.08.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    27.08.2019 Финансы OOIL
    26.08.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2019
    26.08.2019 Конференция FREIGHT.DIGITAL 2019 Цифровизация международных контейнерных перевозок
    23.08.2019 DP World увеличил прибыль
    23.08.2019 «Ренус» запускает LCL-сервис из Петербурга
    Вакансии Показать всё
    09.08.2019 Вакансия в Sea Connect в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД