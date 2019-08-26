Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2019

На 34 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается снижение спотовых ставок. Рост ставок произошло только из Китая на Персидский залив и на Южную Америку.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр на прошлой неделе опустились на 2,3%, ставки на порты Средиземноморья – на 4,7%.

Ставки на порты западного побережья США понизились на 6%, на порты восточного побережья – на 4,2%.

Ставки из Китая на Персидский залив выросли, но не намного – плюс 0,1% к уровню 33 недели. Ставки на Австралию и Новую Зеландию повысились на 8,4%.

В то же время ставки на Южную Америку снизились на 7,2%.

На внутриазиатском трейде ставки на порты Японии и на Южную Корею остались на прежнем уровне. Только ставки на Сингапур сократились по сравнению с 33 неделей на 14,2%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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