Грузооборот российских портов в июле 2019 увеличился на 6,4%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в июле 2019 года увеличился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 6,4%.

При этом объем перевалки экспортных грузов вырос на 10,6%, транзитных – на 8,1%, импортных – на 4,7%. В то же время оборот каботажных грузов снизился на 17,2%.

В июле 2019 года через российские порты прошло 39,9 млн тонн наливных грузов, на 12,4% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года. Навалочных грузов было обработано 18,6 млн тонн (+7,6%). Объем перевалки насыпных грузов составил 6,1 млн тонн (+0,6%). Грузов в контейнерах было обработано 4,7 млн тонн – на 5,4% больше, чем годом ранее.

По остальной номенклатуре наблюдается отрицательная динамика. Перевалка генеральных грузов сократилась на 22,6% до 4,7 млн тонн, лесных – на 19,8% до 382,7 тыс. тонн.

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Наибольший объем грузооборота пришелся на порты Азово-Черноморского бассейна, которые перевалили 25 млн тонн (+3,2%). На втором месте – порты Балтийского бассейна. В июле 2019 года они обработали 21,3 млн тонн грузов (+10,1%).

Объем перевалки портов Дальневосточного бассейна увеличился на 3,3% до 18,3 млн тонн.

Грузооборот портов Арктического бассейна в июле этого года составил 9,1 млн тонн (+11,6%).

Порты Каспийского бассейна обработали 687,3 тыс. тонн грузов, что на 64,4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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