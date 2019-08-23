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«Волга-Днепр» ждет реструктуризация
23.08.2019

«Волга-Днепр» ждет реструктуризация

    • Совет директоров группы компаний «Волга-Днепр», в состав которой входят три авиакомпании – «AirbridgeCargo», «Волга-Днепр» и «Атран», решение о запуске плана реструктуризации, который направлен на повышение качества, сокращение расходов и развитие продуктовой специализации.

    Как сообщается в официальном релизе группы, решение принято в связи со снижением показателей. За шесть месяцев 2019 года грузооборот трех авиакомпаний сократился на 6% до 2 586 382 тыс. т/км, что ниже ожиданий и бюджетных показателей на 20%.

    «Снижение объёмов мирового рынка грузовых перевозок, избыток провозных емкостей и операционные проблемы не позволили сохранить прибыльность бизнесов компаний, входящих в группу», – отмечают в компании.

    Кроме того, были приняты кадровые решения. На пост генерального директора «ЭйрБриджКарго» назначен Николай Глушнев, который работает в АВС более 14 лет, ранее он занимал должность директора по производству. Ключевой задачей Н. Глушнева станет восстановление доверия заказчиков АВС. 


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