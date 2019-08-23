«Ренус» запускает LCL-сервис из Петербурга

ООО «Ренус Интермодал Системс» открывает новый регулярный сервис по доставке сборных грузов из Санкт-Петербурга через Антверпен.

Новый сервис предлагает:

более чем 500 направлений по всему миру,

срочность (выход контейнеров по заранее объявленному расписанию),

особый подход в работе с экспедиторскими компаниями (согласование спотовых ставок и тарифов),

дополнительные услуги в порту Санкт-Петербург (паллетизация, фумигация, маркировка и прочее).

Выход первого контейнера со сборными грузами из Санкт-Петербурга состоится 30 сентября.

Дополнительную информацию о сервисе можно получить в отделе сборных грузов ООО «Ренус Интермодал Системс»:

Тел.: +7 812 305 3941, доб. 1040

e-mail: alexey.potekhin@ru.rhenus.com