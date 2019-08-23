«Ренус» запускает LCL-сервис из Петербурга

ООО «Ренус Интермодал Системс» открывает новый регулярный сервис по доставке сборных грузов из Санкт-Петербурга через Антверпен.
Новый сервис предлагает:
- более чем 500 направлений по всему миру,
- срочность (выход контейнеров по заранее объявленному расписанию),
- особый подход в работе с экспедиторскими компаниями (согласование спотовых ставок и тарифов),
- дополнительные услуги в порту Санкт-Петербург (паллетизация, фумигация, маркировка и прочее).
Выход первого контейнера со сборными грузами из Санкт-Петербурга состоится 30 сентября.
Дополнительную информацию о сервисе можно получить в отделе сборных грузов ООО «Ренус Интермодал Системс»:
Тел.: +7 812 305 3941, доб. 1040
e-mail: alexey.potekhin@ru.rhenus.com