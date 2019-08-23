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«Ренус» запускает LCL-сервис из Петербурга
23.08.2019

«Ренус» запускает LCL-сервис из Петербурга

    • ООО «Ренус Интермодал Системс» открывает новый регулярный сервис по доставке сборных грузов из Санкт-Петербурга через Антверпен.

    Новый сервис предлагает:

    • более чем 500 направлений по всему миру,
    • срочность (выход контейнеров по заранее объявленному расписанию),
    • особый подход в работе с экспедиторскими компаниями (согласование спотовых ставок и тарифов),
    • дополнительные услуги в порту Санкт-Петербург (паллетизация, фумигация, маркировка и прочее).

    Выход первого контейнера со сборными грузами из Санкт-Петербурга состоится 30 сентября.

    Дополнительную информацию о сервисе можно получить в отделе сборных грузов ООО «Ренус Интермодал Системс»:

    Тел.: +7 812 305 3941, доб. 1040

    e-mail: alexey.potekhin@ru.rhenus.com


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