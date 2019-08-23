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Frontline покупает 10 танкеров
23.08.2019

Frontline покупает 10 танкеров

    • Frontline достиг договоренности с Trafigura Maritime Logistics, дочерней структурой Trafigura Pte Ltd, и рядом аффилированных компаний о приобретении 10 танкеров Suezmax 2019 года постройки. Все суда построены на корейских верфях.

    Сделка будет совершена путем покупки компании, которая зарегистрирована в качестве судовладельца. В опционе – покупка еще четырех Suezmax’ов через выкуп второй компании-судовладельца. 

    За 10 судов Frontline отдаст при подписании 16 035 856 своих обыкновенных акций номинальной стоимостью 8 долларов каждая плюс при закрытии сделки кэшем от 538 до 547 млн долларов.

    Закрыть сделку предполагается как можно скорее, самый ранний возможный срок в компании называют 15 ноября этого года, самый поздний – 15 марта следующего.

    Эксплуатировать суда Frontline начнет еще до закрытия сделки, для этого компания зафрахтует их у нынешнего владельца по ставке порядка 23 тыс. долларов в день.

    В настоящее время ведутся переговоры о финансировании сделки с ведущими банками, которые проявили интерес к проекту. 

    В результате Trafigura получит порядка 8,48% обычных акций Frontline, а у Frontline будет в обращении всего 189 153 166 акций номинальной стоимостью 1 доллар каждая.

    Напомним, на прошлой неделе Frontline и другой актив Джона Фредриксена, Golden Ocean Group, договорились с Trafigura Group о создании совместного предприятия, которое будет заниматься бункеровкой. 

    Фото: Shipspotting


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