Frontline покупает 10 танкеров

Frontline достиг договоренности с Trafigura Maritime Logistics, дочерней структурой Trafigura Pte Ltd, и рядом аффилированных компаний о приобретении 10 танкеров Suezmax 2019 года постройки. Все суда построены на корейских верфях.

Сделка будет совершена путем покупки компании, которая зарегистрирована в качестве судовладельца. В опционе – покупка еще четырех Suezmax’ов через выкуп второй компании-судовладельца.

За 10 судов Frontline отдаст при подписании 16 035 856 своих обыкновенных акций номинальной стоимостью 8 долларов каждая плюс при закрытии сделки кэшем от 538 до 547 млн долларов.

Закрыть сделку предполагается как можно скорее, самый ранний возможный срок в компании называют 15 ноября этого года, самый поздний – 15 марта следующего.

Эксплуатировать суда Frontline начнет еще до закрытия сделки, для этого компания зафрахтует их у нынешнего владельца по ставке порядка 23 тыс. долларов в день.

В настоящее время ведутся переговоры о финансировании сделки с ведущими банками, которые проявили интерес к проекту.

В результате Trafigura получит порядка 8,48% обычных акций Frontline, а у Frontline будет в обращении всего 189 153 166 акций номинальной стоимостью 1 доллар каждая.

Напомним, на прошлой неделе Frontline и другой актив Джона Фредриксена, Golden Ocean Group, договорились с Trafigura Group о создании совместного предприятия, которое будет заниматься бункеровкой.

Фото: Shipspotting