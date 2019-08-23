CMA CGM не пойдет на Севморпуть

Ни одно из 500 судов CMA CGM не пойдут по Северному морскому пути. Такое решение озвучит сегодня CEO CMA CGM Родольф Сааде на встрече президента Франции Эммануэля Макрона с представителями судоходной отрасли, заявила еще до начала встречи линия.

«Таким образом CMA CGM делает решительный выбор в пользу защиты окружающей среды, несмотря на конкурентные преимущества, которые предоставляет Северный морской путь для судоходных компаний», – говорится в сообщении CMA CGM.

Кроме того, Р.Сааде озвучит намерения компании использовать СПГ как приоритетное топливо для своих будущих судов. В первую очередь это касается серии из девяти мегаконтейнеров, первый из которых будет сдан в эксплуатацию в начале 2020 года.

«Мы делаем этот выбор, чтобы удовлетворить потребности наших сотрудников и наших клиентов, которые все больше заботятся об окружающей среде. Но, прежде всего, мы принимаем эти решения ради будущего, чтобы оставить нашим детям более чистую планету. Это смелый выбор, выходящий далеко за рамки чисто деловых решений. Основываясь на наших семейных традициях и корпоративных ценностях, мы твердо верим в то, что делаем ответственный и дальновидный выбор. Именно так мы планируем строить более справедливую и более экологичную торговлю, и я приглашаю всю отрасль – конкурентов, партнеров и клиентов – присоединиться к нам», – цитирует Р.Сааде пресс-служба компании.