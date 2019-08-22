«ТрансКонтейнер» увеличил выручку на 90%

«ТрансКонтейнер» опубликовал финансовые показатели по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) за первое полугодие 2019 года.

Выручка группы увеличилась на 17,4% до 41,5 млрд рублей, выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 32% до 18,5 млрд рублей на фоне роста доходных контейнерных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 11,2%.

Операционная прибыль составила 7,9 млрд рублей, чистая прибыль – 6,1 млрд рублей, на 90,1% выше, чем годом ранее.