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Russia’s Nuclear Lighter Carrier to Transport Fish
22.08.2019

«ТрансКонтейнер» увеличил выручку на 90%

    • «ТрансКонтейнер» опубликовал финансовые показатели по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) за первое полугодие 2019 года.

    Выручка группы увеличилась на 17,4% до 41,5 млрд рублей, выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 32% до 18,5 млрд рублей на фоне роста доходных контейнерных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 11,2%.

    Операционная прибыль составила 7,9 млрд рублей, чистая прибыль – 6,1 млрд рублей, на 90,1% выше, чем годом ранее.


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