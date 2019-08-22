Hapag-Lloyd меняет ротацию

Hapag-Lloyd объявил об исключении с 43 недели порта Салерно из ротации сервиса EMX на рейде Северная Европа – Средиземноморье. С 44 недели в ротацию портов этого сервиса будет добавлен порт Алиага. Таким образом, ротация портов сервиса EMX будет следующая: Феликстоу – Гамбург – Антверпен – Пирей – Стамбул – Измит – Измир – Алиага – Феликстоу.

Последний заход в Салерно на сервисе EMX совершит контейнеровоз «CPO Baltimore» с отправлением из Феликстоу 7 октября и из Салерно – 27 октября.

Контейнеровоз «Heron Hunter», отправившись из Феликстоу 14 октября, совершит первый заход в порт Алиага 1 ноября.