Головной траулер для колхоза им. Ленина

«Объединенная судостроительная корпорация» опубликовала презентационный ролик головного траулера «Ленинец». Судно было заложено на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в июле 2016 года, спущено на воду в ноябре 2017 и завершило заводские ходовые испытания 31 июля этого года.

Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан между ПСЗ «Янтарь» и Рыболовецким колхозом им. Ленина (Петропавловск-Камчатский) в январе 2016 года.

Видео: Объединенная судостроительная корпорация