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Испытания головного траулера ОСК
22.08.2019

Головной траулер для колхоза им. Ленина

    • «Объединенная судостроительная корпорация» опубликовала презентационный ролик головного траулера «Ленинец». Судно было заложено на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в июле 2016 года, спущено на воду в ноябре 2017 и завершило заводские ходовые испытания 31 июля этого года.

    Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан между ПСЗ «Янтарь» и Рыболовецким колхозом им. Ленина (Петропавловск-Камчатский) в январе 2016 года.

    Видео: Объединенная судостроительная корпорация


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