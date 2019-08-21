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«Ростех» модернизирует пункты пропуска на границе с Европой и Азией
21.08.2019

«Ростех» модернизирует пункты пропуска на границе с Европой и Азией

    • Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» подготовит проекты реконструкции семи пунктов пропуска через государственную границу России. Модернизация затронет четыре автомобильных пункта пропуска, два железнодорожных, один морской и позволит увеличить их пропускную способность.

    Как сообщает пресс-служба «Ростеха», работы коснутся автомобильных пунктов пропуска «Турий Рог» в Приморье и «Забайкальск» в Забайкальском крае, «Светогорск» и «Ивангород» в Ленинградской области, железнодорожных погранпереходов «Пограничный» в Приморье и «Наушки» в Бурятии, а также морского пункта пропуска «Холмск» на острове Сахалин. Основная цель реконструкций – увеличение пропускной способности. В частности, в ходе модернизации автомобильных пропускных пунктов будут построены дополнительные полосы движения с кабинами паспортного контроля.

    «Комплексные проекты по модернизации инфраструктуры – одна из основных компетенций «Ростеха» в инжиниринговой сфере. Расширение международных партнерских связей и растущий товарооборот с другими странами требуют создания современных, технологичных пунктов пропуска. Модернизация позволит ускорить прохождение контроля, уменьшит риск задержек при транспортировке товаров. Проект предполагает реконструкцию терминалов на границе с Финляндией, Эстонией, Китаем, Монголией и Японией», – отметил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

    По итогам конкурсных процедур «Росэлектроника» заключила контракты на подготовку проектной документации с филиалами ФГКУ «Росгранстрой». Специалисты «Росэлектроники» проведут инженерные изыскания и подготовят рабочую документацию для создания линий спецсвязи, устройства систем бесперебойного электроснабжения, модернизации оптоволоконных сетей. Все объекты будут приведены в соответствие с требованиями государственных контрольных органов.

    В 2018 году по заказу ФГКУ «Росгранстрой» «Росэлектроника» оборудовала первый в России железнодорожный стационарный инспекционно-досмотровый комплекс. Он установлен в Забайкальске – крупнейшем транзитном железнодорожном пункте пропуска на российско-китайской границе.


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