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21.08.2019

Китайский негабарит для Татарстана

    • Китайский негабарит для Татарстана«Нептумар» поделился опытом доставки морским путем двух партий крупногабаритного брейкбалкового оборудования из Китая в Санкт-Петербург. Общий объем двух партий составил 1 016 фрахтовых тонн, всего семь тяжеловесов, вес каждой единицы – от 74 до 115 тонн.

    Изначально прорабатывался маршрут через порт Новороссийск, но возникли проблемы с наличием тяжеловесного крана, поэтому груз был переориентирован на Санкт-Петербург. И даже здесь не обошлось без сложностей – когда груз уже был погружен на судно и находился в процессе доставки, пришлось менять схему и перестраивать маршрут с одного из терминалов на МППК «Бронка».

    Китайский негабарит для ТатарстанаВся морская составляющая из портов Шанхай и Циньхуандао выполнялась сервисом линии Chipolbrok, агентом которой является «Нептумар», по сквозным коносаментам. Океанский т/х «Paderwski» доставил весь груз в Антверпен, где его перегрузили на фидерное судно «Frisian Summer» Atlantic Ro-Ro Carriers. Общее транзитное время составило 63 дня. После выгрузки часть груза была отправлена получателям специализированным автомобильным транспортом, другая – по железной дороге на многоосном подвижном составе.

    «Последние годы товарооборот Россия – Китай находится на подъеме, устанавливая исторические максимумы, и мы видим это по росту грузопотока, в частности, и по проектным грузам, – отметил руководитель отдела проектных перевозок ООО «Нептумар» Дмитрий Марасин. Согласно опубликованным данным, по итогам 2018 года товарооборот между Россией и Китаем впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 млрд долларов, и в этом году рост продолжается.Китайский негабарит для Татарстана

    Основная часть доставленного оборудования, рассказали SeaNews в «Нептумаре», предназначена для ООО «Хайер Лаундри Машин Рус». Завод по производству холодильников китайская корпорация Haier открыла в Татарстане еще в 2016 году. На данный момент ведется работа по строительству еще одного завода стиральных машин, который планируется открыть в сентябре этого года. В прошлом году Haier объявил о планах построить в Набережных Челнах промышленный парк площадью около 125 га, общие инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд долларов. А в этом году обсуждались возможности строительства в Татарстане «умного завода» Haier.

    В общей сложности китайская корпорация планирует открыть в Татарстане 12 заводов по производству своей техники. До 2027 года предполагается запустить в Набережных Челнах еще как минимум четыре завода: один – по производству телевизоров, другой – по производству сложной бытовой техники, еще два будут выпускать морозильные камеры и бойлеры.   


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