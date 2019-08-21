Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт цветных металлов
21.08.2019

Экспорт цветных металлов

    • Объемы экспорта цветных металлов выросли, доходы – упали. Так, российский экспорт необработанного алюминия за 6 месяцев 2019 года увеличился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1,6 млн тонн. В стоимостном выражении, по данным ФТС РФ, экспорт снизился на 1,1% – до порядка 2,8 млрд долларов.

    Рафинированной меди и необработанных медных сплавов за отчетный период года отгрузили 340 тыс. тонн – на 5,8% больше, чем в январе-июне 2018 года. В денежном выражении их экспорт упал – на 4,6% до 2,1 млрд долларов.

    Необработанного никеля по итогам 6 месяцев 2019 года было вывезено на 4,2% больше, чем за тот же период в 2018 году, его объем составил 71,4 тыс. тонн. Доходы от экспорта необработанного никеля в отчетном периоде сократились на 8% до 872,3 млн долларов.

    В июне необработанного алюминия было вывезено 259,5 тыс. тонн – на 4,6% меньше аналогичного уровня прошлого года, но на 0,9% больше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта алюминия к уровню июня 2018 года снизились на 9,5% до 436,9 млн долларов (+1,3% к маю  2019).

    Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов по итогам июня составил 33,6 тыс. тонн (+1,2% к июню 2018 и -8,2% к маю 2019).В стоимостном выражении их экспорт сократился – минус 8,7% к июню 2018 и минус 12,4% к маю 2019 – до 196,5 млн долларов.

    Объем вывезенного необработанного никеля по итогам отчетного месяца составил 13,8 тыс. тонн(+26,6% к июню 2018 и +70,4% к маю 2019). В денежном выражении их экспорт также вырос по сравнению с июнем прошлого года на 1,9% (+70,2% к маю 2019) до 165,1 млн долларов.

    По данным Лондонской биржи металлов, в июне 2019 года средняя стоимость алюминия составила 1,754 тыс. долларов за тонну – (-21,7% к июню 2018 и -1,2% к маю 2019), меди – 5,868 тыс. долларов за тонну (-15,6% к июню 2018 и -2,7 % к маю 2019), никеля – 11,970 тыс. долларов за тонну (-20,8% к июню 2018 и -0,2% к маю 2019).


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.01.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 2
    На 2 неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания показывают разноплановую […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    21.08.2019
    Контейнерооборот портов Туниса
    Итоги 1 полугодия
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотТунис
    0
    22.05.2019
    Грузооборот российских портов в апреле 2019 снизился на 3,7%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в апреле 2019 года снизился в сравнении […]
    2019АпрельГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    09.04.2019
    Импорт из Казахстана
    В основном из Казахстана в Россию везут сырье.
    2018ГрузыИмпортКазахстан
    0
    18.03.2019
    Динамика НМТП
    Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь 2019 года составил 12,1 млн тонн, что на 3,3% больше, чем за […]
    2019ГрузооборотНовороссийский морской торговый портПриморский торговый порт
    0
    23.05.2019
    Экспорт цветных металлов
    Объем российского экспорта необработанного алюминия за январь-март этого года составил 909,2 тыс. тонн – это на 2,4% меньше […]
    2019Цветные металлыЭкспорт
    0
    23.04.2019
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Февраль 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    15.03.2019
    Контейнерооборот Гонконга
    По итогам первых двух месяцев этого года контейнерооборот порта Гонконг составил порядка 2,76 млн TEU. Это на 15,2% […]
    2019ГонконгКонтейнерооборот
    1
    30.01.2019
    Как оценить ситуацию на нефтяном рынке?
    В 2019 году определяющее влияние на рынок нефти будут оказывать ОПЕК+ и США, а также непосредственно сам рост […]
    2018ГазНефтепродуктыНефть
    0
    22.04.2019
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    По итогам 2 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза вырос по отношению к аналогичному […]
    2019Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    29.07.2019
    Контейнерооборот портов Ирана
    Итоги первого полугодия 2019
    Только для подписчиков
    2019ИранКонтейнерооборот
    0
    11.04.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 15 2019
    На азовском рынке ставки колеблются в ранее сложившемся диапазоне. Торговая активность остается на низком уровне не только по […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    16.07.2019 Нужна ли лоцманам СРО
    Контейнерные перевозки Показать всё
    21.08.2019 Контейнерооборот портов Туниса
    21.08.2019 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    20.08.2019 Первый контейнерный поезд в Китай из Архангельска
    20.08.2019 Терминал APMT в Поти в круглосуточном режиме
    20.08.2019 Конференция FREIGHT.DIGITAL 2019 Цифровизация международных контейнерных перевозок
    19.08.2019 Контейнерооборот лидеров
    Вакансии Показать всё
    09.08.2019 Вакансия в Sea Connect в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД