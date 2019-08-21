Экспорт цветных металлов

Объемы экспорта цветных металлов выросли, доходы – упали. Так, российский экспорт необработанного алюминия за 6 месяцев 2019 года увеличился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1,6 млн тонн. В стоимостном выражении, по данным ФТС РФ, экспорт снизился на 1,1% – до порядка 2,8 млрд долларов.

Рафинированной меди и необработанных медных сплавов за отчетный период года отгрузили 340 тыс. тонн – на 5,8% больше, чем в январе-июне 2018 года. В денежном выражении их экспорт упал – на 4,6% до 2,1 млрд долларов.

Необработанного никеля по итогам 6 месяцев 2019 года было вывезено на 4,2% больше, чем за тот же период в 2018 году, его объем составил 71,4 тыс. тонн. Доходы от экспорта необработанного никеля в отчетном периоде сократились на 8% до 872,3 млн долларов.

В июне необработанного алюминия было вывезено 259,5 тыс. тонн – на 4,6% меньше аналогичного уровня прошлого года, но на 0,9% больше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта алюминия к уровню июня 2018 года снизились на 9,5% до 436,9 млн долларов (+1,3% к маю 2019).

Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов по итогам июня составил 33,6 тыс. тонн (+1,2% к июню 2018 и -8,2% к маю 2019).В стоимостном выражении их экспорт сократился – минус 8,7% к июню 2018 и минус 12,4% к маю 2019 – до 196,5 млн долларов.

Объем вывезенного необработанного никеля по итогам отчетного месяца составил 13,8 тыс. тонн(+26,6% к июню 2018 и +70,4% к маю 2019). В денежном выражении их экспорт также вырос по сравнению с июнем прошлого года на 1,9% (+70,2% к маю 2019) до 165,1 млн долларов.

По данным Лондонской биржи металлов, в июне 2019 года средняя стоимость алюминия составила 1,754 тыс. долларов за тонну – (-21,7% к июню 2018 и -1,2% к маю 2019), меди – 5,868 тыс. долларов за тонну (-15,6% к июню 2018 и -2,7 % к маю 2019), никеля – 11,970 тыс. долларов за тонну (-20,8% к июню 2018 и -0,2% к маю 2019).