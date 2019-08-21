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Экспорт черных металлов
21.08.2019

Экспорт черных металлов

    • По итогам 1 полугодия 2019 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года упал на 10,3% и составил более 21,1 млн тонн. По данным ФТС, в стоимостном выражении их экспорт также снизился на 17,8% – до 9,8 млрд долларов.

    В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено порядка 7,6 млн тонн. Это на 7,2% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт снизился на 20,2% — до 3,3 млрд долларов.

    В июне этого года по экспорту полуфабрикатов из железа и нелегированной стали наблюдается снижение к июню 2018 года – минус 14,4% и рост к маю 2019 года – плюс 3,9%, до 1,17 млн тонн. Доходы от их экспорта снизились относительно июня прошлого года на 27,4% и  увеличились относительно мая этого года – на 0,3% (до 505,2 млн долларов).

    Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе-июне 2019 года на 16,5% меньше, чем годом ранее, их объем составил 3,4 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт плоского проката также снизился на 22,8% до 1,9 млрд долларов.

    Объем вывезенного плоского проката из железа и нелегированной стали по итогам июня составил 515,2 тыс. тонн (-30,9% к июню 2018 и -9,3% к маю 2019). Доходы снизились и к июню 2018 года (-34,9%), и к маю 2019 года (-6,7%) до 296,1 млн долларов.

    Объем экспорта чугуна за 6 месяцев этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 20,3% и составил 2,4 млн тонн. Доходы от экспорта чугуна сократились — на 23,8% до порядка 842,7 млн долларов.

    В июне экспорт чугуна составил 542,4 тыс. тонн. Это на 33,3% ниже уровня июня прошлого года, но на 29,4% больше показателя мая этого года. В стоимостном выражении экспорт чугуна составил  185 млн долларов (-39,7% к июню 2018 и +27,1% к маю 2019)

    Ферросплавов за январь-июнь было вывезено 421 тыс. тонн (+5,9%) на сумму 664,9 млн долларов (+0,1%).

    В отчетном месяце объемы экспортированных ферросплавов сократились к июню 2018 года на 39,8% и на 18,6% к маю 2019 года до 61 тыс. тонн. Доходы от их экспорта также упали к июню 2018 года на 45,3% и на 20,4% к маю 2019 года – до 91,8 млн долларов.

     


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