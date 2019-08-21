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GoodFuels продолжает продвигать биотопливо
21.08.2019

GoodFuels продолжает продвигать биотопливо

    • Судоходная компания Jumbo, специализирующая на транспортировках сверхтяжелых негабаритных грузов, и поставщик морского топлива GoodFuels запускают проект по совместному тестированию биотплива на судах офшорного флота. Суть проекта – в переходе от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии.

    В частности, проект предусматривает бункеровку биотопливом судна-тяжеловоза «Fairplayer» перед отправление в Северное море. Поставщиком биотоплива будет партнер GoodFuels – VARO Energy.

    Напомним, не так давно GoodFuels совместно с CMA CGM провели тестовую бункеровку биотопливом контейнеровоза в порту Роттердам.


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