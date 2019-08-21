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Буксир для работы с утилизированными подводными лодками
21.08.2019

Буксир для работы с утилизированными подводными лодками

    • В Мурманск прибыл буксир «Рим-Москва, спроектированный и построенный в Италии, в рамках международной программы сотрудничества «Глобальное партнерство» для нужд Северо-Западного Центра по обращению с радиоактивными отходами (СЗЦ) «СевРАО» – филиала ФГУП «РосРАО».

    Буксир «Рим-Москва» будет работать с плавучим доком Итарус, с помощью которого в Сайда-губе осуществляют подъем отсеков утилизированных атомных подводных лодок, сообщает пресс-служба «РосРАО».

    Кроме того, новый буксир позволит наладить транспортное сообщение для перевозки грузов в Гремиху (ЗАТО «Островной) и будет использован для снабжения СЗЦ «СевРАО». Буксировочное судно изготовлено на итальянской верфи «Cantieri Navale Vittoria». Длина составляет 35 метров, ширина 10 метров, осадка 4,5 метров. Судно имеет два двигателя, мощностью по 2000 кВт каждый. В составе экипажа буксира 8 человек.

    Буксир «Рим-Москва» – это уже второе судно, построенное на итальянской верфи для работы СЗЦ «СевРАО».


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