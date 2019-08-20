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Терминал APMT в Поти в круглосуточном режиме
20.08.2019

Терминал APMT в Поти в круглосуточном режиме

    • Контейнерный терминал APM Terminals в Поти переходит на работу в круглосуточном режиме без выходных. Как отмечают в компании, делается это в целях обеспечения максимальной загрузки причалов, повышения производительности и ускорения обработки судов.

    Для обеспечения непрерывности операций будет применяться гибкая система управления персоналом. Вводиться она будет в два этапа. На первом этапе персонал, приписанный к свободному причалу, будет переводиться на работающий причал, чтобы обеспечить бесперебойность операций на время перерывов основного персонала этого причала.

    На втором этапе, реализация которого в полной мере планируется в четвертом квартале этого года и который предусмотрен на случай, когда ПРР ведутся на обоих причалах, для ускорения обработки судов будет привлекаться внешний персонал.

    Планируется, что операторы погрузочно-разгрузочной техники будут иметь два перерыва, что, отмечают в APMT, соответствует лучшим международным практикам.

    С точки зрения повышения эффективности операций, ожидается, что внедрение второго этапа будет эквивалентно 56 дополнительным часам работы крана в неделю.


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