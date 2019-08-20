Самый большой в мире контейнеровоз в Бремерхафене

Самый крупный в мире контейнеровоз «MSC Gulsun» совершил свой первый заход в порт Бремерхафен – на терминал MSC Gate.

«Размеры судна действительно впечатляют, – сказал управляющий директор MSC Gate Фридрих Штурманн. – Это привилегия быть первым портом первого рейса такого мегаконтейнеровоза. Безусловно, мы хорошо подготовились к встрече «MSC Gulsun» и качественно его обработаем».

«MSC Gulsun» – первый из 11 контейнеровозов класса Megamax-24, которые MSC строит на двух корейских верфях. В настоящее время совершает свой первый рейс из Азии в Европу систершип «MSC Gulsun» – «MSC Mina». Его заход в Бремерхафен планируется на 9 сентября.

Длина мегаконтейнеровоза – 399,9 м, ширина – 61,5 м, вместимость более 23 тыс. TEU. До сдачи «MSC Gulsun» самыми большими контейнеровозами в мире были суда OOCL класса G, вместимость которых составляет более 21 тыс. TEU, длина – 399,98 м, ширина – 58,8 м.