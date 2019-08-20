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Новые назначения в Panalpina
20.08.2019

Новые назначения в Panalpina

    • В связи с приобретением DSV обновленный совет директоров Panalpina назначил новых топ-менеджеров компании. CEO стал Йенс Бьорн Андерсен, CFO – Йенс Х. Лунд. На этих постах они сменили Штефана Карлена и Роберта Эрни соответственно. Новые топ-менеджеры уже приступили к своим обязанностям.

    «Совет директоров выражает благодарность Штефану Карлену и Роберту Эрни за долгую преданную службу в Panalpina, а также за подготовку к предстоящему слиянию с DSV, – говорится в официальном заявлении Panalpina. – Они будут продолжать выполнять функции членов интеграционного комитета вместе с Й.Б.Андерсеном и Й.Х.Лундом».

    Отмечается, что Й.Б.Андересен и Й.Х.Лунд занимают аналогичные должности в DSV.


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