Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Лесной экспорт
20.08.2019

Лесной экспорт

    • По данным ФТС РФ, российский экспорт обработанных лесоматериалов в январе-июне 2019 года составил порядка 9,8 млн тонн — на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В стоимостном выражении экспорт вырос на 2,2% — до 2,3 млрд долларов.

    В июне этого года обработанных лесоматериалов вывезли порядка 1,7 млн тонн, что на 3,9% меньше аналогично показателя прошлого года и на 4,7% меньше предыдущего месяца. Доходы в июне от экспорта обработанных лесоматериалов снизились по сравнению с июнем 2018 года на 5,6% и относительно мая этого – на 4,5% до 385,3 млн долларов.

    Необработанных лесоматериалов за 6 месяцев 2019 года вывезли на 14,6% меньше, чем годом ранее — их объем достиг 7,6 млн кубометров. Доходы от экспорта необработанных лесоматериалов также снизились по сравнению с январем-июнем 2018 года на 25,3%, составив 564,2 млн долларов.

    В июне 2019 года экспорт необработанных лесоматериалов составил 1,18 млн кубометров (-23,1% к июню 2018 и -10,3% к маю 2019). В стоимостном выражении их экспорт составил 82,7 млн долларов (-30,4% к июню 2018 и -13,1% к маю 2019).

    Клееной фанеры за 6 месяцев этого года было экспортировано порядка 1,4 млн кубометров, что на 0,4% меньше, чем в 2018 году. В денежном выражении ее экспорт упал на 13,9% — до порядка 589,4 млн долларов.

    В июне этого года экспорт фанеры составил порядка 238 тыс. кубометров — на 6,2% больше аналогично показателя прошлого года и на 5% больше предыдущего месяца. Доходы в июне от экспорта фанеры снизились по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 14,3%, но на 5,9% выросли относительно мая этого года – до 97,5 млн долларов.

    Поставки на мировой рынок российской древесной целлюлозы за январь-июнь 2019 года сократились на 1,9% и составили чуть более 1 млн тонн. В деньгах экспорт целлюлозы упал на 22,8% до 580,7 млн долларов.

    В июне 2019 года экспорт целлюлозы составил 164,3 тыс. тонн (-8,8% к июню 2018 и +0,8% к маю 2019). В стоимостном выражении их экспорт составил 91,2 млн долларов (-31,3% к июню 2018 и -1,1% к маю 2019).

    Газетной бумаги за отчетный период этого года отгрузили 619,7 тыс. тонн, что на 14,4% больше аналогичного показателя прошлого года. В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги увеличился – на 9,3%, составив 303,9 млн долларов.

    В июне этого года газетной бумаги вывезли порядка 100,4 тыс. тонн, что на 12,3% больше аналогично показателя прошлого года и на 9,9% больше предыдущего месяца. Доходы в июне от экспорта газетной бумаги упали по сравнению с июнем 2018 года на 11,5%, но на 3,9% выросли относительно мая этого года — до 44,7 млн долларов.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.04.2019
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Февраль 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    21.08.2019
    Экспорт черных металлов
    По итогам 1 полугодия 2019 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года […]
    2019Черные металлыЭкспорт
    0
    05.07.2019
    Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за первое полугодие 2019 года увеличилась на 1,8%, составив […]
    2019ПортыРЖДЭкспорт
    0
    15.03.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 4 марта суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов выросла в сравнении с показателем двухнедельной давности […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    07.08.2019
    Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
    Итоги 7 месяцев
    2019Балтийская таможняВнешняя торговля
    0
    23.04.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Экспорт водки, по данным ФТС, за январь-февраль 2019 года вырос как в физическом, так и в денежном выражении. […]
    2019ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    23.05.2019
    Экспорт черных металлов
    Объем российского экспорта черных металлов по итогам первых трех месяцев этого года составил 10,9 млн тонн – на […]
    2019Черные металлыЭкспорт
    0
    15.08.2019
    HHLA увеличила оборот
    Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала основные операционные и финансовые показатели за первое полугодие 2019 года. Выручка […]
    2019HHLAФинансы
    0
    30.05.2019
    CMA CGM снизил убыток
    CMA CGM опубликовал основные финансовые и операционные показатели за первый квартал 2019 года. Объем перевозок увеличился на 4,4% […]
    2019CMA CGMКонтейнерные перевозкиФинансы
    0
    19.06.2019
    Автоэкспорт и автоимпорт
    Российский экспорт легковых автомобилей по итогам 4 месяцев текущего года составил 33,3 тыс. единиц – это на 30,6% […]
    2019АвтоимпортАвтоэкспорт
    0
    11.02.2019
    Лесной экспорт
    Подорожала газетная бумага и целлюлоза
    2018Лесные грузыЭкспорт
    0
    16.08.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 32, 2019
    На 32 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    16.07.2019 Нужна ли лоцманам СРО
    Контейнерные перевозки Показать всё
    21.08.2019 Контейнерооборот портов Туниса
    21.08.2019 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    20.08.2019 Первый контейнерный поезд в Китай из Архангельска
    20.08.2019 Терминал APMT в Поти в круглосуточном режиме
    20.08.2019 Конференция FREIGHT.DIGITAL 2019 Цифровизация международных контейнерных перевозок
    19.08.2019 Контейнерооборот лидеров
    Вакансии Показать всё
    09.08.2019 Вакансия в Sea Connect в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД