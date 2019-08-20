Лесной экспорт

По данным ФТС РФ, российский экспорт обработанных лесоматериалов в январе-июне 2019 года составил порядка 9,8 млн тонн — на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В стоимостном выражении экспорт вырос на 2,2% — до 2,3 млрд долларов.

В июне этого года обработанных лесоматериалов вывезли порядка 1,7 млн тонн, что на 3,9% меньше аналогично показателя прошлого года и на 4,7% меньше предыдущего месяца. Доходы в июне от экспорта обработанных лесоматериалов снизились по сравнению с июнем 2018 года на 5,6% и относительно мая этого – на 4,5% до 385,3 млн долларов.

Необработанных лесоматериалов за 6 месяцев 2019 года вывезли на 14,6% меньше, чем годом ранее — их объем достиг 7,6 млн кубометров. Доходы от экспорта необработанных лесоматериалов также снизились по сравнению с январем-июнем 2018 года на 25,3%, составив 564,2 млн долларов.

В июне 2019 года экспорт необработанных лесоматериалов составил 1,18 млн кубометров (-23,1% к июню 2018 и -10,3% к маю 2019). В стоимостном выражении их экспорт составил 82,7 млн долларов (-30,4% к июню 2018 и -13,1% к маю 2019).

Клееной фанеры за 6 месяцев этого года было экспортировано порядка 1,4 млн кубометров, что на 0,4% меньше, чем в 2018 году. В денежном выражении ее экспорт упал на 13,9% — до порядка 589,4 млн долларов.

В июне этого года экспорт фанеры составил порядка 238 тыс. кубометров — на 6,2% больше аналогично показателя прошлого года и на 5% больше предыдущего месяца. Доходы в июне от экспорта фанеры снизились по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 14,3%, но на 5,9% выросли относительно мая этого года – до 97,5 млн долларов.

Поставки на мировой рынок российской древесной целлюлозы за январь-июнь 2019 года сократились на 1,9% и составили чуть более 1 млн тонн. В деньгах экспорт целлюлозы упал на 22,8% до 580,7 млн долларов.

В июне 2019 года экспорт целлюлозы составил 164,3 тыс. тонн (-8,8% к июню 2018 и +0,8% к маю 2019). В стоимостном выражении их экспорт составил 91,2 млн долларов (-31,3% к июню 2018 и -1,1% к маю 2019).

Газетной бумаги за отчетный период этого года отгрузили 619,7 тыс. тонн, что на 14,4% больше аналогичного показателя прошлого года. В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги увеличился – на 9,3%, составив 303,9 млн долларов.

В июне этого года газетной бумаги вывезли порядка 100,4 тыс. тонн, что на 12,3% больше аналогично показателя прошлого года и на 9,9% больше предыдущего месяца. Доходы в июне от экспорта газетной бумаги упали по сравнению с июнем 2018 года на 11,5%, но на 3,9% выросли относительно мая этого года — до 44,7 млн долларов.