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HMM закрывает сервис
20.08.2019

HMM закрывает сервис

    • Hyundai Merchant Marine (HMM) закрывает собственный сервис на трейде Азия – Северная Европа. Теперь рейсы на этом направлении будут выполняться исключительно в рамках партнерства с альянсом THE Alliance.

    HMM уже направил уведомление грузовладельцам о закрытии сервиса Asia Europe Express (AEX), который был запущен 16 месяцев назад, сообщает южнокорейский Pulse со ссылкой на собственный источник в HMM.

    На сервисе AEX было задействовано 15 контейнеровозов вместимостью 4,6 тыс. TEU. Кроме того, планировалось, что ко второму полугодию 2020 года на нем будут работать контейнеровозы вместимостью 23 тыс. TEU.

    «Из-за жесткой конкуренции и низкого спроса в Европе HMM потерпел убытки на собственном сервисе: выручка упала примерно на 20%, до 676 долларов на TEU даже в пиковый летний сезон, – сообщает Pulse. – В компании рассчитывают привлечь больше новых грузовладельцев за счет членства в THE Alliance, так как сервисы альянса предлагают бОльшее количество судозаходов, в том числе в Антверпен, Гавр, London Gateway помимо Роттердама, Гамбурга и Саутгемптона, которые предлагал сервис AEX».


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