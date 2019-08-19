Смена управляющего директора в «Морском порту»

19 августа 2019 года на должность управляющего директора АО «Морской порт Санкт-Петербург» назначен Андрей Зубарев, ранее возглавлявший АО «Нева-Металл».

А.Зубарев сменил Владислава Жукова, который руководил АО «Морской порт Санкт-Петербург» с 2017 года.

А.Зубарев в 1993 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности «Преподаватель физики и информатики», в 2001 году – Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».

С 1999 года работал в структурах ПАО «Северсталь», начинал мастером погрузочно-разгрузочных работ промышленного порта Череповецкого металлургического комбината, затем занимал должности инженера по технике безопасности порта и специалиста центра логистики дирекции по сбыту «Северстали».

В 2001 году перешел в российское представительство фирмы «Северсталь Экспорт ГмбХ» (Швейцария), где занимал должности менеджера, а затем старшего менеджера по логистике, в 2012 году был назначен старшим менеджером по обеспечению фрахтовыми и портовыми услугами управления транспортной логистики дирекции по снабжению и логистики, в 2013 году возглавил стивидорную компанию «Северстали» — «Нева-Металл».