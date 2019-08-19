Порт Таллин показал прибыль

Администрация порта Таллин опубликовала финансовые показатели за второй квартал и первое полугодие 2019 года.

По итогам квартала выручка осталась практически на уровне прошлогоднего показателя – 32,8 млн евро (+0,2%), скорректированный показатель EBITDA увеличился на 4,1% до 18,8 млн евро, операционная прибыль – на 5,2% до 13,3 млн евро.

Чистая прибыль составила 7,2 млн евро против чистого убытка 14,1 млн евро годом ранее. Инвестиции выросли почти в 2,2 раза до 7,1 млн евро.

По итогам полугодия выручка сократилась на 1,3% до 61,4 млн евро, скорректированный показатель EBITDA не изменился и составил 35,7 млн евро, операционная прибыль снизилась на 0,9% до 2,7 млн евро.

Чистая прибыль составила 18,2 млн евро против чистого убытка 2,3 млн евро за первое полугодие 2018 года. Объем инвестиций вырос в 2,2 раза до 11,1 млн евро.