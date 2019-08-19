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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2019
19.08.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2019

    • На 33 неделе года по основным исследуемым трейдам отмечены некоторые изменения.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 0,2%, ставки на порты Средиземноморья – на 4,4%.

    Ставки на порты западного побережья США потеряли 7,2%, ставки на порты восточного побережья – 4,4%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на 33 неделе года выросли, но не намного  – на 0,1%, на Австралию и Новую Зеландию – на 3%. В то же время ставки на Южную Америку понизились на 3,6%.

    На внутриазиатском трейде ставки на западные порты Японии незначительно сократились – на 0,9%, в то время как ставки на восточные остались без изменений. Ставки на Сингапур снизились по сравнению с 32 неделей на 4%. На южнокорейском направлении на прошлой неделе изменений не произошло.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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