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Экспорт минеральных удобрений
19.08.2019

Экспорт минеральных удобрений

    • Российский экспорт минеральных азотных удобрений составил порядка 6,5 млн тонн. Это на 2,1% меньше аналогичного уровня 2018 года. В то же время в стоимостном выражении их экспорт увеличился  на 7,8%, до 1,39 млрд долларов.
    Смешанных удобрений вывезли 5,3 млн тонн – на 13% меньше, чем за период с января по июнь 2018 года, на сумму 1,65 млрд долларов (-5,6%).

    Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, снизился на 13,8% по сравнению с показателем 6 месяцев 2018 года. За отчетный период 2018 года их было отгружено более 3,9 млн тонн. В денежном выражении их экспорт, напротив, вырос на 4,1% до более 1 млрд долларов.

    В июне этого года экспорт минеральных азотных удобрений составил более 1,3 млн тонн – на 21,2% больше аналогичного месяца прошлого года и на 49,6% больше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорт минеральных азотных удобрений составили 255,5 млн долларов (+32,7% к июню 2018 и +51,4% к маю 2019).

    Экспорт смешанных удобрений по итогам июня составил 925,1 тыс. тонн, что на 7,8% меньше июня прошлого года, но на 22,3% больше уровня прошлого месяца. В денежном выражении их экспорт  снизился июню 2018 года – на 3,1%, вырос к маю 2019 года – на 27,4%, составив  300,1 млн долларов.

    В июне экспорт калийных удобрений упал. По сравнению с аналогичным уровнем  прошлого года их экспорт снизился на 51,7%, относительно предыдущего месяца – на 3,3% (до 777,3 тыс. тонн). Доходы упали относительно июня прошлого года на 42,7% и снизились к уровню мая этого года на 0,4% – до 211,5 млн долларов.

     


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