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Еще один кран-гигант на судоверфи «Звезда»
19.08.2019

Еще один кран-гигант на судоверфи «Звезда»

    • На площадке сухого дока судоверфи «Звезда» смонтирован второй кран-гигант «Голиаф»: его грузоподъемность составляет 1200 тонн, высота – 120 м, ширина – 189 метров.

    Как сообщает пресс-служба предприятия, работы по подъему «Голиафа» длились порядка 20 дней с учетом повышенных требований промышленной безопасности, особенностей сборки уникального кранового оборудования и сложных климатических условий.

    Второй «Голиаф» имеет усовершенствованную конструкцию. Например, траверсы были специально разработаны для применяемой на ССК «Звезда» современной технологии крупноблочного судостроения.

    Кран-гигант будет использоваться для строительства супертанкеров, газовозов, ледокола «Лидер» и других видов морской техники, в том числе для работы в Арктике. В ближайший период сухой док оснастят четырьмя кранами башенного типа с прямой стрелой грузоподъемностью 60 тонн.

    Изначально сухой док планировалось сдать в 2023 году, однако работы по его строительству ведутся с опережением графика. Ввод в эксплуатацию сухого дока намечен на 2020 год, отмечается в официальном сообщении СКК «Звезда».

    Первый кран «Голиаф» обеспечивает работу тяжелого открытого достроечного стапеля с 2018 года. За этот период кран выполнил более 9 700 операций по подъему, перемещению и кантовке грузов, в том числе секций и блоков строящихся судов.


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