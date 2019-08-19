Датский логистический оператор DSV завершает сделку по приобретению Panalpina. После слияния компания получит название DSV Panalpina A/S, которое будет утверждено на предстоящем общем собрании акционеров. Кроме того, все дочерние компании, а также операционная деятельность будут объединены под брендом DSV.

Согласно публичному предложению, на сегодня акционеры Panalpina за одну акцию компании получат 2,3 акции DSV. Кроме того, частично акционеры Panalpina могут получить компенсацию деньгами. Далее DSV намерен провести делистинг Panalpina и аннулировать оставшиеся невыкупленными 1,5% акций.