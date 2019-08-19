Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
DSV завершает сделку по приобретению Panalpina
19.08.2019

DSV завершает сделку по приобретению Panalpina

    • Датский логистический оператор DSV завершает сделку по приобретению Panalpina. После слияния компания получит название DSV Panalpina A/S, которое будет утверждено на предстоящем общем собрании акционеров. Кроме того, все дочерние компании, а также операционная деятельность будут объединены под брендом DSV.

    Согласно публичному предложению, на сегодня акционеры Panalpina за одну акцию компании получат 2,3 акции DSV. Кроме того, частично акционеры Panalpina могут получить компенсацию деньгами. Далее DSV намерен провести делистинг Panalpina и аннулировать оставшиеся невыкупленными 1,5% акций.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.04.2019
    Panalpina покупает перевозчика скоропорта
    Panalpina сообщила о приобретении двух компаний в Латинской Америке – колумбийской CargoMaster S.A. и ее эквадорской «дочки» Laseair […]
    M&APanalpinaАвиалогистикаСкоропорт
    0
    25.01.2019
    NYK продает долю
    В круизном бизнесе
    M&ANYKКруизное судоходствоСлияния и поглощения
    0
    03.06.2019
    ВТБ покупает жд актив
    В периметре сделки – «Русагротранс» и «Транслес»
    АкционерыВТБЖелезная дорогаЗерно
    0
    08.05.2019
    Singamas продал бизнес COSCO
    Китайский производитель контейнеров Singamas Container Holdings подписал соглашение с Cosco Shipping Financial Holdings о продаже своих пяти дочерних […]
    COSCOКонтейнерыПроизводствоСделка
    0
    21.03.2019
    Singamas продает бизнес
    Но не весь
    ЗаводКитайКонтейнерСделка
    0
    04.03.2019
    Пароходство продал – пароходство купил
    Бывшие владельцы Containerships купили другую судоходную компанию
    ContainershipsJVM&AСделка
    0
    10.01.2019
    MOL покупает Nordic Tankers
    MOL Chemical Tankers (MOLCT) покупает 100% акций Nordic Tankers (NT) у единственного акционера компании, Triton. Сделку планируется закрыть […]
    MOLСделкаТанкер
    0
    20.08.2019
    Новые назначения в Panalpina
    В связи с приобретением DSV обновленный совет директоров Panalpina назначил новых топ-менеджеров компании. CEO стал Йенс Бьорн Андерсен, […]
    DSVPanalpinaНазначения
    0
    05.03.2019
    Total купил долю в «Арктик СПГ 2»
    ПАО «Новатэк» и концерн Total подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в проекте «Арктик СПГ 2» […]
    TotalАрктик СПГ 2НОВАТЭКСделка
    0
    15.02.2019
    Ставки растут
    Новое предложение DSV к Panalpina Совет директоров Panalpina получил новое предложение от DSV о покупке акций Panalpina по […]
    DSVPanalpinaАкции
    0
    12.02.2019
    HHI купит DSME в марте
    Государственный Корейский банк развития (KDB) сообщил о предстоящей сделке Hyundai Heavy Industries (HHI) по покупке Daewoo Shipbuilding & […]
    Daewoo Shipbuilding HyundaiСделкаСлияния и поглощения
    0
    07.05.2019
    Newport Cargo вошла в Panalpina
    Официально и окончательно
    PanalpinaАвиаперевозкиСделкаСкоропорт
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    16.07.2019 Нужна ли лоцманам СРО
    Контейнерные перевозки Показать всё
    20.08.2019 Конференция FREIGHT.DIGITAL 2019 Цифровизация международных контейнерных перевозок
    19.08.2019 Контейнерооборот лидеров
    19.08.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2019
    16.08.2019 Запущен контейнерный поезд Яньтай – Дуйсбург
    16.08.2019 Гамбург увеличили оборот
    16.08.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    09.08.2019 Вакансия в Sea Connect в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД