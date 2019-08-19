Беспилотник для сбора нефтепродуктов

Компания Maritime Robotics разработала беспилотный надводный аппарат VORAX USV, предназначенный для сбора и очистки воды, загрязненной нефтепродуктами, по технологии, разработанной другой компанией, – Blue Impact.

Суть технологии заключается в том, что посредством механической дисперсии с использованием водометов нефтепродукты разбиваются на микроскопические фрагменты, которые остаются во взвешенном состоянии и постепенно поглощаются естественными бактериями.

Как это все выглядит и работает на практике, наглядно показывается и объясняется в ролике ниже.

VORAX USV был разработан в первой половине 2018 года и с тех пор проходил испытания, которые завершили в июле этого года. Теперь, по информации разработчиков, катамаран готов к запуску в промышленное производство.

Видео: Maritime Robotics