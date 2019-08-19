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аппарат для сбора и очистки воды
19.08.2019

Беспилотник для сбора нефтепродуктов

    • Компания Maritime Robotics разработала беспилотный надводный аппарат VORAX USV, предназначенный для сбора и очистки воды, загрязненной нефтепродуктами, по технологии, разработанной другой компанией, – Blue Impact.

    Суть технологии заключается в том, что посредством механической дисперсии с использованием водометов нефтепродукты разбиваются на микроскопические фрагменты, которые остаются во взвешенном состоянии и постепенно поглощаются естественными бактериями.

    Как это все выглядит и работает на практике, наглядно показывается и объясняется в ролике ниже.

    VORAX USV был разработан в первой половине 2018 года и с тех пор проходил испытания, которые завершили в июле этого года. Теперь, по информации разработчиков, катамаран готов к запуску в промышленное производство.

    Видео: Maritime Robotics


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