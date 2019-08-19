Agility снизила перевозки, но увеличила прибыль

Agility опубликовала финансовые показатели за второй квартал и первое полугоде 2019 года.

По итогам квартала выручка по группе увеличилась на 3,2% до 396,3 млн кувейтских динаров (1,3 млрд долларов), показатель EBITDA – на 31,2% до 48,6 млн динаров (159,7 млн долларов). Чистая прибыль составила 21,6 млн динаров (71 млн долларов), на 8,1% выше, чем за второй квартал 2018 года.

По итогам полугодия выручка группы увеличилась на 2,5% до 775 млн динаров (2,6 млрд долларов), EBITDA – на 27% до 95 млн динаров (312,2 млн долларов). Чистая прибыль выросла на 7,7% и составила 41,9 млн динаров (137,7 млн долларов).

Выручка Agility Global Integrated Logistics (GIL), основного бизнеса группы, сократилась во втором квартале на 2,6% до 281,9 млн динаров (926,5 млн долларов), главным образом вследствие колебания валютных курсов. Показатель EBITDA увеличился на 7% до 15,9 млн динаров (52,3 млн долларов). В первом полугодии GIL показала снижение выручки на 1,9%, при этом показатель EBITDA вырос на 69,5%.

В сегменте Ocean Freight по итогам второго квартала объем перевозок снизился на 2%, при этом финансовые показатели в группе оценивают как хорошие. Сегмент Air Freight продемонстрировал снижение объема перевозок на 8%, выручка сократилась на 1,8%. В сегменте Contract Logistics выручка увеличилась на 1% до 32,8 млн динаров (107,8 млн долларов).a