Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Финансы Agility
19.08.2019

Agility снизила перевозки, но увеличила прибыль

    • Agility опубликовала финансовые показатели за второй квартал и первое полугоде 2019 года.

    По итогам квартала выручка по группе увеличилась на 3,2% до 396,3 млн кувейтских динаров (1,3 млрд долларов), показатель EBITDA – на 31,2% до 48,6 млн динаров (159,7 млн долларов). Чистая прибыль составила 21,6 млн динаров (71 млн долларов), на 8,1% выше, чем за второй квартал 2018 года.

    По итогам полугодия выручка группы увеличилась на 2,5% до 775 млн динаров (2,6 млрд долларов), EBITDA – на 27% до 95 млн динаров (312,2 млн долларов). Чистая прибыль выросла на 7,7% и составила 41,9 млн динаров (137,7 млн долларов).

    Выручка Agility Global Integrated Logistics (GIL), основного бизнеса группы, сократилась во втором квартале на 2,6% до 281,9 млн динаров (926,5 млн долларов), главным образом вследствие колебания валютных курсов. Показатель EBITDA увеличился на 7% до 15,9 млн динаров (52,3 млн долларов). В первом полугодии GIL показала снижение выручки на 1,9%, при этом показатель EBITDA   вырос на 69,5%.

    В сегменте Ocean Freight по итогам второго квартала объем перевозок снизился на 2%, при этом финансовые показатели в группе оценивают как хорошие. Сегмент Air Freight продемонстрировал снижение объема перевозок на 8%, выручка сократилась на 1,8%. В сегменте Contract Logistics выручка увеличилась на 1% до 32,8 млн динаров (107,8 млн долларов).a


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.03.2019
    FESCO в рублях, долларах, тоннах и TEU
    Транспортная группа FESCO опубликовала операционные и консолидированные финансовые результаты по данным управленческой отчетности за 2018 год.
    2018FESCO Финансы
    0
    07.08.2019
    Железнодорожные контейнеры
    По итогам 7 месяцев 2019 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения увеличился по […]
    2019КонтейнерыРЖД
    0
    10.06.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 24 неделя 2019
    На 24 неделе года цены на бункерное топливо практически во всех исследуемых портах скорректировались вниз. В Роттердаме и […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    12.02.2019
    «ТрансКонтейнер» отчитался за год
    По РСБУ
    2018РСБУТрансКонтейнерФинансы
    0
    16.07.2019
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    май 2019
    Только для подписчиков
    2019Дальний ВостокКонтейнерооборотМай
    0
    19.02.2019
    Контейнерооборот Украины
    Контейнерооборот портов Украины за первый месяц 2019 года вырос по сравнению с показателем января прошлого года на 34,4% […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотУкраина
    0
    07.06.2019
    Грузооборот российского транспорта
    Перевозки грузов российским транспортом за январь-апрель этого года снизился на 0,4%, составив более 2,35 млрд тонн. По данным […]
    2019АвиаперевозкиАвтотранспортМорской транспорт
    0
    19.04.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 15, 2019
    На 15 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    31.07.2019
    Еврокомиссия одобрила покупку Panalpina DSV
    Еврокомиссия одобрила приобретение датской DSV швейцарской логистической компании Panalpina. В заключении Еврокомиссии говорится, что приобретение не представляет угрозы […]
    DSVM&APanalpinaСлияния и поглощения
    0
    27.03.2019
    Продуктовый импорт
    По итогам первого месяца текущего года ввоз мяса и мясопродуктов на территорию России снизился. Отметим, что по сравнению […]
    2019ИмпортПродукты питания
    0
    28.03.2019
    Контейнерооборот российских портов в феврале 2019 вырос на 7,6%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2019 года вырос в сравнении […]
    2019КонтейнерооборотПортыФевраль
    0
    02.04.2019
    Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Февраль 2019
    Только для подписчиков
    2019ПОРТСТАТПортыСеверо-Запад
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    16.07.2019 Нужна ли лоцманам СРО
    Контейнерные перевозки Показать всё
    20.08.2019 Конференция FREIGHT.DIGITAL 2019 Цифровизация международных контейнерных перевозок
    19.08.2019 Контейнерооборот лидеров
    19.08.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2019
    16.08.2019 Запущен контейнерный поезд Яньтай – Дуйсбург
    16.08.2019 Гамбург увеличили оборот
    16.08.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    09.08.2019 Вакансия в Sea Connect в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД